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22 февраля 2017, 12:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Гендиректор: «Сочи» планирует рассчитаться с долгами перед игроками к середине марта

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Клуб «Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» планирует погасить долги по заработной плате перед игроками к середине марта 2017 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Сергей Воропаев.

В конце января Воропаев сообщил ТАСС, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами с ноября по январь из-за технических моментов.

«К середине марта планируем рассчитаться с долгами перед игроками. Возможно, выплата будет произведена в два транша. Существованию команды ничего не угрожает, будем участвовать с следующем сезоне», — сказал Воропаев.

«Сочи» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, что не позволило команде выйти в плей-офф КХЛ.

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