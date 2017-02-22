Гендиректор: «Сочи» планирует рассчитаться с долгами перед игроками к середине марта

В конце января Воропаев сообщил ТАСС, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами с ноября по январь из-за технических моментов.

«К середине марта планируем рассчитаться с долгами перед игроками. Возможно, выплата будет произведена в два транша. Существованию команды ничего не угрожает, будем участвовать с следующем сезоне», — сказал Воропаев.