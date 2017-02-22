Андрей Макаров: Китайских кузнечиков не пробовал. Я жить хочу
Сегодня «Куньлунь Ред Стар» проведет в Магнитогорске свой первый в истории матч в
плей-офф КХЛ.
Фантастический успех для клуба, прошлым летом в буквальном смысле созданного с нуля. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» голкипер
Мы встретились с Андреем в Москве на следующее утро после завершающей игры «регулярки» — за пару часов до вылета команды в Магнитогорск. Первое, что выпалила я поздоровавшись:
— С победой! — и уже через пару секунд смутилась. — Извините, вчера же «Динамо» выиграло. Но, вообще, я имела в виду выход «Куньлуня» в
— Да, это для нас тоже победа, — улыбнулся Андрей — Теперь начнется самое интересное, будем работать и стараться дальше.
«ПЕРВЫЕ ДНИ В КИТАЕ БЫЛО ТЯЖЕЛОВАТО…»
— Как вам дался переезд в Пекин? С какими сложностями столкнулись?
— Первые дни в Китае тяжеловато нам было. Английский язык там никто не знает — ни в отеле, нигде вообще! Просто радость
— Например? Кузнечиков
—
— Ваша жена
— Да, спасибо ей огромное. У нас недалеко есть европейский магазин. Цены там, конечно, завышены, но можно хоть
— Команда у вас собралась многонациональная. На каком языке общаетесь?
— В основном, на английском. Но у нас половина команды и на русском слова знают: «привет», «спасибо», «до свидания»….
— Плохим словам не учите? Артемий Панарин вон своего одноклубника из «Чикаго» «Гоп-стоп» петь научил!
— Да и без этого никуда! Но стараемся не увлекаться, — улыбается Андрей.
— Когда «Спартак» отдал вас в аренду в «Куньлунь», вы говорили, что рады, потому что в китайском клубе получите больше игрового времени. Всем довольны сейчас?
— Да, я провел уже 29 игр в чемпионате и доволен практикой, которую получаю.
«В ХОККЕЙ Я ПОПАЛ СЛУЧАЙНО…»
— А вы всегда хотели стать хоккеистом?
— То, что я оказался в хоккее, на самом деле, случайность.
— Откуда вдруг появилось такое желание?
— На позиции голкипера ты чувствуешь огромную ответственность. Знаешь, что от тебя многое зависит. Есть определенное давление, но лично мне нравится это чувство.
— Тогда вы наверняка согласны с выражением: «Вратарь — это половина команды». Подсказываете защитникам как действовать?
— Да, согласен. Ведь если игроки забивают, а голкипер отлично выполняет свою работу, то у команды все хорошо. Конечно, я подсказываю партнерам, куда без этого? Я же стою лицом к площадке и вижу больше, чем они, когда едут на подбор шайбы.
— Вратари должны иметь колоссальную психологическую устойчивость. У вас есть
— Если честно, то нет. Я сам по себе спокойный. Зачем нервничать? Просто выходишь и делаешь свое дело.
— А если шайбу пропустили?
— Сразу забываю. А что о ней думать? Будешь думать — целый мешок с собой заберешь! Сам себя загонишь в психологический тупик.
— Если случилось поражение, то какой счет более обиден — 0:1 или 2:5?
— И то, и другое — это поражение. Но 0:1 обиднее. Разница всего в одну шайбу! Значит упорная борьба была, команда старалась изо всех сил, но немного не повезло, не смогли забить. Такое случается. А когда целых пять шайб пропустил… Будешь думать только о том, почему же так много, можно было бы и поменьше….
— Чтобы было поменьше, а лучше — вообще не было, важна скорость реакции. Вы
— Когда начинал играть, дома с мамой тренировались. Выходили в коридор, и она мне теннисный мячик бросала, а я его ловил.
— В экипировке вратаря больше деталей, чем у полевых игроков. В детстве вы сами собирали свою форму перед тренировкой?
— Сначала мой баул собирал папа. Но однажды он забыл
— Вратари большое внимание уделяют своему шлему. Что сейчас изображено на вашем?
— В этом сезоне хотелось сделать
«В 15 ЛЕТ — ПРОТИВ МУЖИКОВ»
— Зрелищности хоккею порой придают драки. Вратари в них участвуют нечасто…
— У меня был случай, когда я дрался с голкипером. Мне тогда лет 12 было. Случилось это в Казани. Я же играл за Тольятти. Судья нас, конечно, тогда «убивал» — играли «три на пять». Вбрасывание в средней зоне, недалеко от меня. Ребята психанули, и началась драка. Вратарь Казани тоже приехал, а я ему навстречу. Хорошо я тогда поработал!
— Как удается соблюдать водный баланс во время игры и насколько это важно для стража ворот?
— Во время игры потеешь, теряешь много воды и ее нужно восполнять. Если ты не будешь пить, то может закружиться голова, не сможешь сфокусироваться на все 100 процентов, мышцы ломаются
— «Аттракцион Гаврилова», с вами никогда не происходил? (Уфимский вратарь Андрей Гаврилов в матче с московским «Динамо» спокойно пил воду, повернувшись спиной к соперникам, во время атаки
— Нет, я себе такое не позволяю!- смеется Андрей.
— Да Гаврилов, наверное, тоже не настолько дерзкий…
— Ну да. Я думаю, что все это было не специально, но вышло забавно.
— В 15 лет вы уже дебютировали в основном составе «Лады». Помните этот день?
— Конечно!. У нас тогда было две игры на выезде. Несмотря на мою юность, главный тренер Петр Ильич Воробьев доверил мне место в воротах. Сказал об этом довольно неожиданно. На завтраке подошел и спросил: «Готов играть?» — «Да» — «Тогда сегодня выйдешь». Помню, пошел руки помыть в туалет. Смотрю на себя в зеркало и думаю: «Ну вот. Настало время выходить!» В 15-то лет против взрослых мужиков играть! Но я старался не думать и не нервничать. Тот матч мы выиграли 2:1.
— Вы никогда не думали о том, что слишком рано в Америку уехали?
— Были такие мысли, но я не сожалею о своем решении. Так надо было. Я получил много практики и полезных навыков.
— И даже получили в 2013 году трофей лучшему вратарю Мемориального кубка…
— Тогда я играл в «Саскатун Блейдз». У нас была довольно сильная команда, но из
«В РОССИИ РЕБЯТА ИГРАЮТ ПОХИТРЕЕ…»
— Вы провели сезон в КХЛ. Какие различия для себя выявили между нашим и заокеанским хоккеем?
— За счет того, что в Америке площадки меньше, там игроки постоянно бегут и бросают. Здесь же ребята играют похитрее, думают… Могут паузу выждать, могут в пас сыграть.
— И где вратарю тяжелее?
— Где больше бросков, там и сложнее. Тем более, я знаю, как в Америке на ворота идут — там шайбу вместе с тобой в ворота запихнуть могут! У них это нормально.
— А в КХЛ запомнились ли
— Честно? Сергей Мозякин.
— Его все вратари отмечают. У Ильи Сорокина недавно спрашивали, разбирал ли он игру Мозякина, так тот ответил, что здесь хоть разбирай, хоть нет — Мозякин всегда
— Вот видите! Это действительно непредсказуемый игрок.
— Как раз с «Магниткой» Сергея Мозякина вам в первом круге
— Шансы всегда есть у всех. В
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