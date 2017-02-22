Старт плей-офф на Востоке. «Ак Барс» и другие хозяева победят
«Магнитка» и «Авангард» победят, «Ак Барс» окажется сильнее «Салавата», а «Трактор» одолеет «Барыс» — в превью игрового дня КХЛ.
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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Форма обеих команд в последних матчах перед
Наш прогноз: «Ак Барс» порадует победой своих болельщиков.
«Трактор» — «Барыс»
Эта пара выглядит самой равной на Востоке. У обеих команд есть хорошие ударные звенья: в «Тракторе» это линия, в которой играют Кручинин, Щехура и Якуценя, а главные ударные силы «Барыса» хорошо известны уже несколько лет — это Доус и Боченски (участие Боченски в первой игре под вопросом). Кстати, эти же люди играли несколько лет назад, когда «Трактор» и «Барыс» встречались между собой на той же стадии в сезоне-2012/13. Тогда во втором матче серии Доус оформил покер, но в итоге это не помогло астанчанам пройти дальше. Сейчас шансы команд выглядят примерно равными. И, если посмотреть на исходы матчей этих соперников в регулярном чемпионате, то там тоже царит паритет: коллективы обменялись гостевыми победами со счётом 4:3. Родные трибуны, конечно, помогут челябинцам, и это может стать одним из факторов, которые помогут «Трактору» открыть счёт в противостоянии.
Наш прогноз: «Трактор» начнёт серию с победы.
«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар»
Свой первый в истории
Наш прогноз: «Металлург» начнёт с победы защиту завоёванного в прошлом году трофея.
«Авангард» — «Адмирал»
Не стоит сомневаться, что в этой паре, и конкретно в этом матче, «Авангард» будет фаворитом. Но и у дальневосточников есть факторы, благодаря которым они в первой встрече серии могут зацепиться за результат. Прежде всего, как сказал их наставник Андрей Мартемьянов, это надёжная игра в обороне, ведь, по его словам, у омичей все звенья хорошо атакуют. В этом противостоянии своя интрига наверняка будет для Казакова, Ткачёва и Мнацяна, которые
Наш прогноз: «Авангард» стартует с победы в серии с командой из Владивостока.
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