Старт плей-офф на Востоке. «Ак Барс» и другие хозяева победят

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Форма обеих команд в последних матчах перед плей-офф оставила довольно противоречивое впечатление. И если «Салават» отметился девятиматчевой безвыигрышной серией, то «Ак Барс» потерпел крупные поражения от «Лады» и «Нефтехимика». Было ли это последствием тяжёлых нагрузок, которые могли выпасть казанским игрокам в паузе на Евротур, неизвестно, но последние две встречи «регулярки» подопечные Билялетдинова выиграли, причём в Хельсинки они одержали волевую победу. Ну, а хоккеисты уфимского клуба наверняка держат в умах то, что свою проигрышную серию они прервали именно в матче со своими заклятыми соперниками из Казани. В регулярном первенстве «Салават» выиграл три очных противостояния из четырёх, но в плей-офф, как известно, совершенно другая психология, а значит, мы можем стать свидетелями начала нового витка в истории противостояния этих команд. К проблемам коллектива Захаркина стоит отнести целую группу травмированных. Но тот же Умарк, скорее всего, вернётся в ближайшее время, что значительно усилит уфимскую атаку.



Наш прогноз: «Ак Барс» порадует победой своих болельщиков.



«Трактор» — «Барыс»

Эта пара выглядит самой равной на Востоке. У обеих команд есть хорошие ударные звенья: в «Тракторе» это линия, в которой играют Кручинин, Щехура и Якуценя, а главные ударные силы «Барыса» хорошо известны уже несколько лет — это Доус и Боченски (участие Боченски в первой игре под вопросом). Кстати, эти же люди играли несколько лет назад, когда «Трактор» и «Барыс» встречались между собой на той же стадии в сезоне-2012/13. Тогда во втором матче серии Доус оформил покер, но в итоге это не помогло астанчанам пройти дальше. Сейчас шансы команд выглядят примерно равными. И, если посмотреть на исходы матчей этих соперников в регулярном чемпионате, то там тоже царит паритет: коллективы обменялись гостевыми победами со счётом 4:3. Родные трибуны, конечно, помогут челябинцам, и это может стать одним из факторов, которые помогут «Трактору» открыть счёт в противостоянии.



Наш прогноз: «Трактор» начнёт серию с победы.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар»

Свой первый в истории плей-офф китайская команда начнёт гостевым матчем с обладателем кубка Гагарина. Объективно говоря, шансов одолеть магнитогорскую дружину у подопечных Юрзинова-младшего немного, но и у них есть свои сильные стороны. У команды из Пекина неплохо поставлен выход из своей зоны и отлажена комбинационная игра. Вдобавок к этому она хорошо готова физически — в недавнем матче в Подольске «драконы» большую часть игрового времени подавляли хозяев, не давая им создать что-то стоящее в атаке. Ну, а козыри «Металлурга» всем давно известны. Стоит отметить, что в этой игре мы можем стать свидетелями очередного рекорда Сергея Мозякина — в чемпионатах России форварду осталось одно очко до заветной тысячи.



Наш прогноз: «Металлург» начнёт с победы защиту завоёванного в прошлом году трофея.