Каменский: Клуб КХЛ «Спартак» хочет проводить все домашние матчи в «Парке легенд»
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Спартак» работает над тем, чтобы все домашние матчи следующего сезона проводить в «ВТБ Ледовом дворце» на территории «Парка легенд» в Москве. Об этом ТАСС рассказал
вице-президент «Спартака» Валерий Каменский.
В нынешнем сезоне
«Естественно, всем хочется играть на новой арене в лучших условиях. Это реально, и мы будем работать над тем, чтобы для команды все было более удобно и комфортно, тем более от этого результат тоже зависит, — сказал Каменский. — “Лужники” — хорошая с исторической точки зрения арена, но всем болельщикам удобнее ездить в новый дворец».
Домашние матчи «Спартака» нынешнего сезона посетило 218 628 человек (в среднем 7 287 болельщиков).
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