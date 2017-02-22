Каменский: клуб КХЛ "Спартак" хочет проводить все домашние матчи в "Парке легенд"

В нынешнем сезоне красно-белые домашние матчи проводили на Малой спортивной арене «Лужники» вместимостью 8 700 человек, а также в «ВТБ Ледовом дворце» (12 100 человек), который является домашней ареной «Динамо».

«Естественно, всем хочется играть на новой арене в лучших условиях. Это реально, и мы будем работать над тем, чтобы для команды все было более удобно и комфортно, тем более от этого результат тоже зависит, — сказал Каменский. — “Лужники” — хорошая с исторической точки зрения арена, но всем болельщикам удобнее ездить в новый дворец».