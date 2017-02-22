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22 февраля 2017, 10:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Каменский: Клуб КХЛ «Спартак» хочет проводить все домашние матчи в «Парке легенд»

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Спартак» работает над тем, чтобы все домашние матчи следующего сезона проводить в «ВТБ Ледовом дворце» на территории «Парка легенд» в Москве. Об этом ТАСС рассказал вице-президент «Спартака» Валерий Каменский.

В нынешнем сезоне красно-белые домашние матчи проводили на Малой спортивной арене «Лужники» вместимостью 8 700 человек, а также в «ВТБ Ледовом дворце» (12 100 человек), который является домашней ареной «Динамо».

«Естественно, всем хочется играть на новой арене в лучших условиях. Это реально, и мы будем работать над тем, чтобы для команды все было более удобно и комфортно, тем более от этого результат тоже зависит, — сказал Каменский. — “Лужники” — хорошая с исторической точки зрения арена, но всем болельщикам удобнее ездить в новый дворец».

Домашние матчи «Спартака» нынешнего сезона посетило 218 628 человек (в среднем 7 287 болельщиков). Красно-белые обновили рекорд посещаемости, установленный в прошлом сезоне (в среднем на одну тысячу человек больше), а по сравнению с сезоном-2013/14 домашние игры «Спартака» посетило вдвое больше человек. Наибольшее количество зрителей в этом сезоне пришло в «Парк легенд» на матч с магнитогорским «Металлургом» 19 ноября — 10 571 человек.

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Каменский: «Спартаку» не хватило «физики», чтобы доиграть чемпионат КХЛ на высоком уровне

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игрокам московского «Спартака» не хватило физических кондиций, чтобы доиграть регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на том уровне, на котором они выступали с середины сезона. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент «Спартака» Валерий Каменский.
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