Чернышенко: Ситуация с посещаемостью матчей ПХК ЦСКА не может не огорчать

ЦСКА занял 25-е место из 29 команд по посещаемости матчей в регулярном чемпионате-2016/17. В среднем домашние игры команды посещали 3287 зрителей (вместимость дворца — 5600). Во вторник первый матч серии 1/8 финала плей-офф между ЦСКА и «Йокеритом» (4:2) в Москве посетили 2326 зрителя.

«Ситуация в ЦСКА не может не огорчать, — сказал Чернышенко. — У команды отличные спортивные результаты: три года подряд становится обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова, выходит в финал Кубка Гагарина. Главная проблема ЦСКА — это устаревший дворец. Клубу нужна новая арена, где болельщик сможет чувствовать себя комфортно с друзьями и семьей».