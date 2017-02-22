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22 февраля 2017, 10:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Чернышенко: Ситуация с посещаемостью матчей ПХК ЦСКА не может не огорчать

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Ситуация с посещаемостью матчей московского хоккейного клуба ЦСКА не может не огорчать, заявил агентству «Р-Спорт» президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

ЦСКА занял 25-е место из 29 команд по посещаемости матчей в регулярном чемпионате-2016/17. В среднем домашние игры команды посещали 3287 зрителей (вместимость дворца — 5600). Во вторник первый матч серии 1/8 финала плей-офф между ЦСКА и «Йокеритом» (4:2) в Москве посетили 2326 зрителя.

«Ситуация в ЦСКА не может не огорчать, — сказал Чернышенко. — У команды отличные спортивные результаты: три года подряд становится обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова, выходит в финал Кубка Гагарина. Главная проблема ЦСКА — это устаревший дворец. Клубу нужна новая арена, где болельщик сможет чувствовать себя комфортно с друзьями и семьей».

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