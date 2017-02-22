Каменский: «Спартаку» не хватило «физики», чтобы доиграть чемпионат КХЛ на высоком уровне

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«Спартак» по итогам сезона не попал в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на предпоследнем, 13-м месте в Западной конференции. В последний раз красно-белые попадали в плей-офф КХЛ в 2011 году.

«На мой взгляд, ребятам не хватило “физики”, чтобы доиграть сезон на том уровне, на котором они играли в середине сезона. Другие команды в это время набирали обороты и подходили к нам, как к серьезному сопернику, — сказал Каменский. — Нужно проанализировать всем вместе весь сезон, разобрать каждый этап чемпионата. Может быть неправильно выбирали тактику, смена тренера неправильно повлияла на результат, это время не одного дня или часа — здесь необходим глубокий анализ».

В октябре с поста главного тренера команды был отправлен Герман Титов, исполняющим обязанности наставника коллектива был назначен Алексей Ярушкин.

«Когда человек из девяти матчей проигрывает восемь, то нужно встряхнуть команду. Это не говорит о том, что тренер плохой или хороший, но нужны какие-то перемены. Обычно меняют тренеров, чтобы встряхнуть команду, и бывает, что это не работает. Стиль Ярушкина отличался от стиля Титова, и этот переход к оборонительной игре, наверное, прошел болезненно — ребята не успели перестроиться, и это тоже отразилось на результате», — отметил Каменский.

По словам Каменского, вопрос о возможном новом главном тренере в клубе не обсуждался. «Прогресса не было, но команда только второй год в лиге после того, как пропустила сезон, и идет ее становление. Будем надеяться, что следующий сезон будет намного лучше. Нам нужно провести хорошую селекционную работу, провести глубокий анализ, провести изменения, посмотреть, кто нам нужен», — отметил Каменский.