Глава КХЛ назвал «Витязь», «Трактор», «Куньлунь» главными открытиями «регулярки»
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Подмосковный «Витязь», челябинский «Трактор» и пекинский «Куньлунь» стали главными открытиями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17, заявил агентству «Р-Спорт» президент лиги Дмитрий Чернышенко.
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 18 февраля. «Витязь» стал седьмым в Западной конференции, впервые в истории лиги пробившись в
«Говоря о главных открытиях “регулярки”, мне бы хотелось отметить “Витязь”, — сказал Чернышенко. — Команда пробилась в
«Также я бы отметил челябинский “Трактор” с молодым тренером Анваром Гатиятулиным. Хотя в прошлом сезоне челябинцы не попали в
Дебютант лиги «Куньлунь» занял восьмое место в Восточной конференции.
«Дебютант КХЛ сразу же набрал отличный темп и уже в эту среду сыграет первый в своей истории матч
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