Глава КХЛ назвал «Витязь», «Трактор», «Куньлунь» главными открытиями «регулярки»

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 18 февраля. «Витязь» стал седьмым в Западной конференции, впервые в истории лиги пробившись в плей-офф. «Трактор», не игравший в плей-офф в прошлом сезоне, стал четвертым на Востоке.

«Говоря о главных открытиях “регулярки”, мне бы хотелось отметить “Витязь”, — сказал Чернышенко. — Команда пробилась в плей-офф впервые в истории КХЛ, и это большой успех для клуба. Отличную работу провел тренерский штаб Валерия Белова, создавший сплочённый коллектив. Успех команды уже оценили болельщики, о чем говорят аншлаги на последних матчах “Витязя” и отсутствие в продаже билетов на игры плей-офф — все они раскуплены. Пожалуй, это самая красноречивая оценка игры команды».

«Также я бы отметил челябинский “Трактор” с молодым тренером Анваром Гатиятулиным. Хотя в прошлом сезоне челябинцы не попали в плей-офф, руководство клуба снова доверило ему команду, и Гатиятулин это доверие полностью оправдал», — продолжил президент КХЛ.

Дебютант лиги «Куньлунь» занял восьмое место в Восточной конференции.