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22 февраля 2017, 10:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Глава КХЛ назвал «Витязь», «Трактор», «Куньлунь» главными открытиями «регулярки»

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Подмосковный «Витязь», челябинский «Трактор» и пекинский «Куньлунь» стали главными открытиями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17, заявил агентству «Р-Спорт» президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 18 февраля. «Витязь» стал седьмым в Западной конференции, впервые в истории лиги пробившись в плей-офф. «Трактор», не игравший в плей-офф в прошлом сезоне, стал четвертым на Востоке.

«Говоря о главных открытиях “регулярки”, мне бы хотелось отметить “Витязь”, — сказал Чернышенко. — Команда пробилась в плей-офф впервые в истории КХЛ, и это большой успех для клуба. Отличную работу провел тренерский штаб Валерия Белова, создавший сплочённый коллектив. Успех команды уже оценили болельщики, о чем говорят аншлаги на последних матчах “Витязя” и отсутствие в продаже билетов на игры плей-офф — все они раскуплены. Пожалуй, это самая красноречивая оценка игры команды».

«Также я бы отметил челябинский “Трактор” с молодым тренером Анваром Гатиятулиным. Хотя в прошлом сезоне челябинцы не попали в плей-офф, руководство клуба снова доверило ему команду, и Гатиятулин это доверие полностью оправдал», — продолжил президент КХЛ.

Дебютант лиги «Куньлунь» занял восьмое место в Восточной конференции.

«Дебютант КХЛ сразу же набрал отличный темп и уже в эту среду сыграет первый в своей истории матч плей-офф. В составе “Куньлуня” собраны опытные мастера, многие из которых не первый год играют в КХЛ, а возглавляет команду Владимир Юрзинов, приводивший “Салават Юлаев” к серебряным медалям чемпионата России. Да, у клуба были трудности, связанные с географическим расположением и только зарождающимся интересом к большому хоккею в Китае, но клуб добился хорошего результата», — заключил Чернышенко.

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