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22 февраля 2017, 10:07 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Чернышенко: Репутация КХЛ пострадала от действий «Медвешчака» в конце сезона

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Медвешчак», устроив распродажу игроков и играя последние матчи регулярного чемпионата в 13−15 полевых хоккеистов, ударил по репутации Континентальной хоккейной лиги, заявил агентству «Р-Спорт» президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Хоккейный клуб Медвешчак устроив распродажу игроков и играя последние матчи регулярного чемпионата в 13−15 полевых хоккеистов ударил по репутации Континентальной хоккейной лиги заявил агентству Р-Спорт президент <span class=error>КХЛ</span> Дмитрий <span class=error>Чернышенко</span>. Увеличить
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«Медвешчак» заявлял на последние три матча регулярного чемпионата КХЛ от 13 до 15 полевых игроков, потому что все остальные хоккеисты были отпущены командой в клубы других лиг. Вопрос об участии клуба из Загреба в следующем сезоне КХЛ открыт.

«Ситуация действительно неприятная, и здесь страдает репутация, как команды, так и лиги. Определение состава участников — это процедура, установленная регламентом. До 31 мая клубы подают документы, после чего состав участников утверждается советом директоров КХЛ», — сказал Чернышенко.

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Вице-президент клуба: Тренер Дуайер вернется в «Медвешчак», если клуб останется в КХЛ

Вице-президент клуба: Тренер Дуайер вернется в «Медвешчак», если клуб останется в КХЛ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер имеет договоренность с хорватским клубом о его возвращении, если команда продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Медвешчака» Маркантонио Белинич.
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