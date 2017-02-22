Чернышенко: Репутация КХЛ пострадала от действий «Медвешчака» в конце сезона

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«Медвешчак» заявлял на последние три матча регулярного чемпионата КХЛ от 13 до 15 полевых игроков, потому что все остальные хоккеисты были отпущены командой в клубы других лиг. Вопрос об участии клуба из Загреба в следующем сезоне КХЛ открыт.

«Ситуация действительно неприятная, и здесь страдает репутация, как команды, так и лиги. Определение состава участников — это процедура, установленная регламентом. До 31 мая клубы подают документы, после чего состав участников утверждается советом директоров КХЛ», — сказал Чернышенко.