Чернышенко: Репутация КХЛ пострадала от действий «Медвешчака» в конце сезона
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Медвешчак», устроив распродажу игроков и играя последние матчи регулярного чемпионата в 13−15 полевых хоккеистов, ударил по репутации Континентальной хоккейной лиги, заявил агентству «Р-Спорт» президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
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«Медвешчак» заявлял на последние три матча регулярного чемпионата КХЛ от 13 до 15 полевых игроков, потому что все остальные хоккеисты были отпущены командой в клубы других лиг. Вопрос об участии клуба из Загреба в следующем сезоне КХЛ открыт.
«Ситуация действительно неприятная, и здесь страдает репутация, как команды, так и лиги. Определение состава участников — это процедура, установленная регламентом. До 31 мая клубы подают документы, после чего состав участников утверждается советом директоров КХЛ», — сказал Чернышенко.
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