Вудкрофт назвал 1-ю игру минского «Динамо» и «Локомотива» «матчем сломанных клюшек»
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт назвал первую игру своей команды в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом» «матчем сломанных клюшек».
Игра, прошедшая во вторник в Ярославле, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Хорошая игра, равная, плотная. Для нашей команды это получился “матч сломанных клюшек”: две сломанные клюшки привели к потерям, неудачным для нас ситуациям, которыми воспользовались игроки “Локомотива”. Две сломанные клюшки оказали влияние на результат», — цитирует Вудкрофта сайт «Локомотива».
Второй матч серии до четырех побед состоится в четверг в Ярославле.
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