Вудкрофт назвал 1-ю игру минского «Динамо» и «Локомотива» «матчем сломанных клюшек»

Игра, прошедшая во вторник в Ярославле, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Хорошая игра, равная, плотная. Для нашей команды это получился “матч сломанных клюшек”: две сломанные клюшки привели к потерям, неудачным для нас ситуациям, которыми воспользовались игроки “Локомотива”. Две сломанные клюшки оказали влияние на результат», — цитирует Вудкрофта сайт «Локомотива».

Второй матч серии до четырех побед состоится в четверг в Ярославле.