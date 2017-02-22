ХК «Адмирал» разъяснил ситуацию с генеральным директором клуба

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Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

В пресс-службе ХК «Адмирал» подтвердили, что генеральным директором клуба в настоящий момент является Камил Гаджиев, руководитель «Сумма спорт» и глава промоушена СБЕ — Fight nights. На этом посту он сменил ранее задержанного правоохранительными органами Илью Спокойнова, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили корр. агенства в пресс-службе клуба, Илья Спокойнов покинул пост генерального директора ХК «Адмирал» еще 10 февраля.

Напомним, что гендиректора «Адмирала» силовики задержали 17 февраля в Горном Алтае. Кроме него фигурантами по этому делу также проходят его супруга Марина Свиридова и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин. Отметим, что последний является учредителем ООО «Время радио». 16 февраля Ленинский суд Владивостока продлил им содержание под стражей еще на четыре месяца. В СИЗО они находятся с конца декабря 2016 года. Суд Ленинского района Владивостока в ночь с 18 на 19 февраля вынес решение о мере пресечения в отношении Ильи Спокойнова — два месяца в следственном изоляторе.