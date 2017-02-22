«Динамо» — «Торпедо»: проще обсуждать, чем смотреть
Как и ожидалось, команды провели очень упорный матч. Настолько, что наблюдать за ним было почти также тяжело, как и хоккеистам — играть. По окончанию матча ни у тренеров, ни у игроков почти не осталось сил говорить.
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Видимо, что-то случилось...
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СОБРАНИЕ В «ДИНАМО»
За пару дней до начала
А вот руководство команды подвело игроков. Обещали, что долги (а они все еще есть) будут погашены перед началом второго этапа. Затем дату перенесли на «вторник-среда». Во вторник зарплату не дали. Но команда уже привыкла к такому. Только неприятно, что каждый раз дату переносят.
СКУДРА ПОТЕРЯЛ ВЕРУ В ПРОСКУРЯКОВА
Петерис Скудра удивил своим кадровым решением, оставив в запасе вратаря Илью Проскурякова. Его вытеснил Михаил Бирюков. Уроженец Ярославля вышел из раздевалки минут за десять до начала раскатки, согнулся пополам и стоял так неподвижно. Были времена, когда Михаил не разговаривал ни с кем за сутки до игры, но с опытом он изменил подготовку, поняв, что старым способом можно быстро сойти с ума. Но почему Бирюков?
Говорят, что Скудра, как человек импульсивный, потерял веру в Проскурякова. Самое смешное в этом то, что в прошлом сезоне он также быстро поставил крест на Бирюкове. Но, конечно, у него есть
«ТОРПЕДО» ЕДВА НЕ ОПОЗДАЛО
На третьем кольце были ужасные пробки, динамовцы уже давно прибыли на стадион, а нижегородцев все не было. Но они не опоздали — приехали минута в минуту. Просто все делали с запозданием. Когда хозяева уже заканчивали «сухую» разминку, гости только выходили с собрания.
Игроки «Торпедо» начали играть в футбол прямо в коридоре и тут же едва не поломали навесной потолок.
— Вы засняли мое фиаско в этом футболе? — вежливо поинтересовался Алексей Потапов.
Я кивнул, хотя, вероятно, соврал.
— Ребята, идите разминаться в другое место, — внезапно попросил охранник. — Я вас проведу. Там потолки высокие.
— С удовольствием, — откликнулся Потапов. — Но нет ли там динамовцев?
— Есть, — легко ответили ему.
— Ну не знаю, — засомневался Алексей.
— А пойдемте в спортивный зал, — предложил
Это был подходящий вариант. Разминаться рядом с соперником во время
Так не удалось посмотреть, с каким же настроением игроки приехали в Москву. Владимир Галузин был
ТРАВМА МИРОНОВА
Про пару «Динамо» Москва — «Торпедо» приятней рассуждать, чем смотреть ее матчи. Можно обсуждать жесткость Петериса Скудры, странную игру «Динамо», которая дает результат неожиданно для всех. Но смотреть на это было невозможно. Это даже нельзя назвать матчем
В первом периоде не происходило вообще ничего. Но и игроки особенно друг друга не трогали, не понимая, за что в этот раз будут удалять арбитры, а что позволят делать. На последних секундах периода защитнику Андрею Миронову попало шайбой в незащищенное место на колене и это
Но что же с Мироновым? В раздевалку он не смог уйти самостоятельно. Правда, уже через 15 минут топтался возле выхода на лед. Колено, конечно, повреждено, но это не регулярный чемпионат. Заморозили, поставили укол. Если уж Миронов не сможет сыграть, то для
Осознав, что так они могут играть до 23 февраля, команды в третьем периоде добавили и стало гораздо веселей. Причем, активней были именно хозяева.
МАКМИЛЛАН СМАЛОДУШНИЧАЛ
Михаил Бирюков — главная звезда матча против «Динамо». Что он творил! Знаете, пару лет назад, в «Югре» он прошел такие сборы, что сбросил несколько килограммов. Мне казалось, что после этой встречи вратарь стал еще легче. Как пушинка.
— Я комментарии давать не хочу, — признался он. — Не время.
Мы поговорили о погоде, о пробках. Когда Бирюков расслабился окончательно, я задал самый важный вопрос:
— А вы могли шайбу ту отразить?
— Я броска же не видел, — развел руками Бирюков. — Просто не видел.
Это правда. Нам показали один повтор и было видно, что Бирюков с удовольствием бы среагировал, подставил бы голову, если нужно (а так во время игры было), но он не знал, откуда идет опасность. Брэндон Макмиллан, усевшийся перед ним, все закрыл. Но легионер убрал лицо и подвел свою команду.
Говорят, что на него не кричали в раздевалке. Но он был сам подавлен. Струсить в такой момент!
ШУЛЕНИН — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ФАЗЕЛЯ
— На вашего вратаря два раза бросались.
— Без комментариев, — отреагировал специалист.
Скудру можно понять. Игра у команды пропала ближе к концу регулярного чемпионата, и он не может ее вернуть. Сам специалист объясняет это тем, что у
Сергей Орешкин несколько раз напомнил нам, что идет
От динамовцев к журналистам вышел Алексей Цветков, который совершенно не мог понять, чего у него пытаются спросить. И правда, как реагировать на такой вопрос:
— Вы ожидали, что все так затянется?
Форвард удивленно посмотрел на журналиста, пожал плечами:
— Что значит ожидал?
Я потом поговорил с Алексеем о стычках, в которые он вступал. Цветков о хоккее говорить не хотел.
— Как
Называю счета. Там ведь ни одной сенсации не было. Цветков кивнул.
— Выпил сегодня за матч бутылок восемь воды, — рассказал он интересный нюанс. — Но надо проводить один овертайм, а потом буллиты.
— Все же борются против буллитов, — напомнил я.
— Я за то, чтобы их разрешить.
Кажется, что у Рене Фазеля есть последователи.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка Легенд.
|21.02.2017 19:30
|Зрители 4670
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|ХК Динамо
|1:0 ОТ
|Торпедо НН
|(0:0, 0:0, 0:0)
|Сергей Орешкин
|Петерис Скудра
|Александр Еременко
|Михаил Бирюков
|1-й период
|11:37
|Алексей Цветков
|2-й период
|Картер Эштон
|20:27
|27:23
|Ансель Галимов
|31:18
|Алексей Цветков
|39:43
|Яков Рылов
|Александр Фролов
|39:43
|3-й период
|Данил Веряев
|42:11
|Максим I Осипов
|56:14
|Овертайм
|Владимир Галузин
|83:42
|87:43
|Артем Федоров
|87:43
|Алексей Цветков
|Брэндон Макмиллан
|87:43
|Бобби Батлер
|87:43
|92:20
|Максим Карпов (Л. Кашпар)
|12
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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