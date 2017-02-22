Тренер «Торпедо» Скудра отметил игру вратаря Бирюкова в первом матче плей-офф КХЛ

«Торпедо» в гостях уступило «Динамо» со счетом 0:1. Голом во втором дополнительном периоде отметился Максим Карпов.

«Упорный матч, игра до гола, “Динамо” его забило. Нельзя было предсказать, сколько мы будем играть: сколько надо, столько и будем играть. У нас в начале матча чуть больше большинства было, у “Динамо” — в конце. За счет этого они перехватили инициативу. Бирюков хорошо сыграл», — сказал Скудра.

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин сообщил, что команда должна понять, что легко в матчах плей-офф не будет. «Нужно работать дальше», — сказал специалист.

Следующая игра между командами пройдет 23 февраля в Москве.