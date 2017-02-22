«Торпедо» в первом матче плей-офф проиграло московскому «Динамо»

Нижегородцы играли на выезде, так как московский клуб находится выше в турнирной таблице. В основное время игры команды играли в основном на равных. За 60 минут команды не забросили ни одной шайбы. При этом большое количество бросков блокировал голкипер «Торпедо» Михаил Бирюков. В третьем периоде «Динамо» сильно прессинговала нижегородцев, но благодаря усилиям защиты «Торпедо» забитых шайб не было.

Первый овертайм результатов так и не дал. 20 мнут прошли с небольшим преимуществом москвичей. Исход игры определился во втором овертайме. За семь минут до перерыва Максим Карпов со средней дистанции смог пробить Бирюкова. 1:0. Следующий матч пройдет также в Москве. 25 и 27 февраля команды сыграют уже в Нижнем Новгороде.