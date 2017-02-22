Плей-офф КХЛ не обойдется без сюрпризов

В России стартовали матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде на Западе сыграют ЦСКА (1-е место в конференции) и «Йокерит (8), СКА (2) и «Витязь (7), «Динамо» Мск (3) и «Торпедо НН (6), а также «Локомотив» (4) и «Динамо Мн (5). В Восточной конференции пары сложились следующим образом: «Металлург» Мг (1) — «Куньлунь Ред Стар (8), «Авангард» (2) — «Адмирал (7), «Ак Барс» (3) — «Салават Юлаев (6), «Трактор» (4) — «Барыс (5).

Окончательный состав пар плей-офф КХЛ сформировался лишь в заключительный игровой день регулярного чемпионата. До последнего не был известен победитель на Западе. В итоге им стал ЦСКА, разгромивший «Спартак со счетом 6:1. Армейцы набрали такое же количество очков, что и СКА (137), но москвичи обошли петербуржцев за счет большего количества побед в основное время. Кроме того, ЦСКА стал лучшей командой всей лиги по итогам «регулярки» — уже за это еще несколько лет назад полагался титул чемпиона России, однако в прошлом сезоне КХЛ вернулась к практике, когда соответствующее звание получает обладатель Кубка Гагарина.

На Востоке вопрос о лучшей команде конференции заранее сняли хоккеисты магнитогорского «Металлурга», на 15 очков опередившие своего ближайшего преследователя — омский «Авангард». А вот последняя вакансия в зоне плей-офф оставалась открытой долго: помимо владивостокского «Адмирала» и пекинского «Куньлуня», за нее боролась «Сибирь». Однако победы в серии буллитов над «Автомобилистом» новосибирцам оказалось недостаточно для того, чтобы запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда — последняя строчка в восьмерке досталась дебютанту турнира «Куньлунь Ред Стар».

Шансы команд на старте первого раунда плей-офф КХЛ оценили эксперты «Известий» Александр Кожевников и Валерий Каменский.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

— «Куньлунь уже выполнил свою главную задачу на сезон, поэтому с «Металлургом» они будут играть раскрепощенно, в свое удовольствие, — поделился мнением с «Известиями» олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский. — Результат не будет давить на подопечных Владимира Юрзинова. Несмотря на то что «Металлург» является очевидным фаворитом в этой паре, борьба может выйти очень упорной. Уверен, что в Пекине магнитогорскому клубу придется очень непросто. Серия может затянуться.

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо (Минск).

— В этой паре наибольшие шансы на проход во второй раунд плей-офф у белорусской команды, — заявил в беседе с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников. — По статистическим показателям «Локомотив» прошел «регулярку» лучше «Динамо», но по игре клуб из Минска в последнее время выглядит предпочтительнее. На мой взгляд, подопечные Крейга Вудкрофта должны без особого труда преодолеть стадию 1/8 финала.

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток).

— В этой паре всё будет зависеть от первых двух матчей в Омске, — считает Каменский. — Если «Адмирал» выиграет хотя бы одну игру на выезде, то всё возможно. В этом году у владивостокского клуба подобрался очень приличный коллектив. У себя дома они играют очень сильно. На себе это уже могли почувствовать все лидеры КХЛ, неоднократно уезжавшие из Владивостока с «баранкой».

ЦСКА (Москва) — «Йокерит (Хельсинки).

— Очень хочется, чтобы финский коллектив, которым руководит Юкка Ялонен, навязал борьбу одному из главных фаворитов турнира. Однако если трезво оценивать ситуацию, то шансов на успех у «Йокерита» в этом противостоянии практически нет, — сказал Кожевников. — Для команды из Хельсинки участие в плей-офф Кубка Гагарина — уже неплохое достижение. Быть может, если бы в первом раунде им достался не такой сильный оппонент, как ЦСКА, шансов на проход в следующий этап было бы больше. ЦСКА же своего не упустит. При этом, думаю, армейцы не затратят много сил для преодоления 1/8 финала.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа).

— Это равная пара, здесь победит сильнейший. Трудно отдать кому-то даже минимальное преимущество, — продолжил Каменский. — Будет интересно понаблюдать за дуэлью вратарей: швед Никлас Сведберг против Эмиля Гарипова. Эти голкиперы провели очень сильную «регулярку» и наверняка продолжат творить чудеса в плей-офф. К тому же «Ак Барс» захочет взять реванш за поражение в предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина. Не удивлюсь, если зрители увидят максимальное количество матчей в этой серии.

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь (Подольск).

— Здесь ситуация похожа на ту, что сложилась в паре ЦСКА—"Йокерит: фаворит очевиден, и его преимущество настолько велико, что рассчитывать на сенсацию не приходится, — полагает Кожевников. — «Витязь впервые в своей истории попал в плей-офф Кубка Гагарина, что уже является серьезным достижением. Это, конечно, позволит хоккеистам подольского клуба немного раскрепоститься — на ребят не будет давить груз ответственности за результат, так как сенсации от них никто не ждет. Но что-то противопоставить такому грозному сопернику, как СКА, у них вряд ли получится. Думаю, эта серия не будет затяжной, СКА довольно быстро оформит проход во второй раунд плей-офф.

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана).

— Небольшое преимущество в этой паре на стороне «Барыса», — считает Каменский. — Клуб из Астаны опытнее в играх на вылет, у них очень сильное первое звено. Однако челябинцы здорово проявили себя в этом сезоне, показали сильный командный дух и способность добиваться высокого результата. Если «Трактор» выиграет два дебютных матча дома, то вполне может рассчитывать на выход в полуфинал конференции.

«Динамо» (Москва) — «Торпедо (Нижний Новгород).