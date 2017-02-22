Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» во втором овертайме победило нижегородское «Торпедо» в первом матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:0.
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Голкипер «Динамо» Александр Еременко в 81-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности и стал рекордсменом отечественных чемпионатов. Еременко превзошел достижение Василия Кошечкина, у которого 80 «сухих» матчей в карьере. Кроме того, Еременко побил рекорд Виталия Еремеева по количеству матчей «на ноль» в составе «Динамо» — 54.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу москвичей.
Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 23 февраля в Москве.
|21.02.2017 19:30
|Зрители 4670
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|ХК Динамо
|1:0 ОТ
|Торпедо НН
|(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
|Сергей Орешкин
|Петерис Скудра
Вратари
|Александр Еременко
|Михаил Бирюков
|1-й период
|11:37
|Алексей Цветков
|2-й период
|Картер Эштон
|20:27
|27:23
|Ансель Галимов
|31:18
|Алексей Цветков
|39:43
|Яков Рылов
|Александр Фролов
|39:43
|3-й период
|Данил Веряев
|42:11
|Максим I Осипов
|56:14
|Овертайм
|Владимир Галузин
|83:42
|87:43
|Артем Федоров
|87:43
|Алексей Цветков
|Брэндон Макмиллан
|87:43
|Бобби Батлер
|87:43
|92:20
|Максим Карпов (Л. Кашпар)
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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