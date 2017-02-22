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22 февраля 2017, 0:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» во втором овертайме победило нижегородское «Торпедо» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:0.

Московское Динамо обыграло Торпедо в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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Голкипер «Динамо» Александр Еременко в 81-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности и стал рекордсменом отечественных чемпионатов. Еременко превзошел достижение Василия Кошечкина, у которого 80 «сухих» матчей в карьере. Кроме того, Еременко побил рекорд Виталия Еремеева по количеству матчей «на ноль» в составе «Динамо» — 54.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу москвичей.

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 23 февраля в Москве.

21.02.2017 19:30 Зрители 4670 Плей-офф: 1/4 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:0 ОТ Торпедо НН
(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Петерис Скудра
Вратари
Александр Еременко Михаил Бирюков
1-й период
11:37 Алексей Цветков
2-й период
Картер Эштон 20:27
27:23 Ансель Галимов
31:18 Алексей Цветков
39:43 Яков Рылов
Александр Фролов 39:43
3-й период
Данил Веряев 42:11
Максим I Осипов 56:14
Овертайм
Владимир Галузин 83:42
87:43 Артем Федоров
87:43 Алексей Цветков
Брэндон Макмиллан 87:43
Бобби Батлер 87:43
92:20 Максим Карпов (Л. Кашпар)
Статистика
12 Штрафное время 14
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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Тренер «Торпедо» Скудра отметил игру вратаря Бирюкова в первом матче плей-офф КХЛ

Тренер «Торпедо» Скудра отметил игру вратаря Бирюкова в первом матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра отметил хорошую игру голкипера команды Михаил Бирюкова в первой игре серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.
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