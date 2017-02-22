Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

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Голкипер «Динамо» Александр Еременко в 81-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности и стал рекордсменом отечественных чемпионатов. Еременко превзошел достижение Василия Кошечкина, у которого 80 «сухих» матчей в карьере. Кроме того, Еременко побил рекорд Виталия Еремеева по количеству матчей «на ноль» в составе «Динамо» — 54.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу москвичей.

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 23 февраля в Москве.