Хоккеист ЦСКА Светлаков назвал отличным свое самочувствие в матче с «Йокеритом»
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков сказал, что у него отличное самочувствие после первого матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом». Об этом он рассказал журналистам.
Светлаков в предыдущий раз сыграл 11 февраля в составе сборной России на этапе Евротура в Швеции в матче с хозяевами, в котором получил повреждение.
«Самочувствие отличное, играл с полным желанием и эмоциями. Тут решали больше доктора и тренеры. Нормально себя чувствовал, мне надо было восстановиться, набраться сил чуть-чуть», — отметил форвард.
Армейцы выиграли у «Йокерита» со счетом 4:2.
«Первый период прошел удачно для нас, мы имели преимущество. У всех горят глаза, и никаких разговоров не должно быть о том, что от нас нет никакой агрессии. Мы немного не выполнили задание, потом перестроились, пытались играть по заданию. Была установка забить, не упускать нити игры», — отметил он.
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов считает, что первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» будет жестким, что доказала концовка первого матча. Такое мнение он высказал журналистам.