Хоккеист ЦСКА Светлаков назвал отличным свое самочувствие в матче с «Йокеритом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Светлаков в предыдущий раз сыграл 11 февраля в составе сборной России на этапе Евротура в Швеции в матче с хозяевами, в котором получил повреждение.

«Самочувствие отличное, играл с полным желанием и эмоциями. Тут решали больше доктора и тренеры. Нормально себя чувствовал, мне надо было восстановиться, набраться сил чуть-чуть», — отметил форвард.

Армейцы выиграли у «Йокерита» со счетом 4:2.

«Первый период прошел удачно для нас, мы имели преимущество. У всех горят глаза, и никаких разговоров не должно быть о том, что от нас нет никакой агрессии. Мы немного не выполнили задание, потом перестроились, пытались играть по заданию. Была установка забить, не упускать нити игры», — отметил он.