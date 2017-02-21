Аккурат перед стартом первого раунда на Западе подоспела новость о будущем переходе самого талантливого молодого игрока России Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. Если не переплюнуть, то хотя бы сравниться по громкости с ней могли только одна из двух вещей: победа «Витязя» или «Йокерита» в гостях над каким-нибудь из армейских суперклубов. По итогу ни подольской команде, ни финнам сотворить сенсации не удалось. Но обе игры для фаворитов получились крайне непростыми.

Матч в Москве выдался еще и необычайно зрелищным: не засчитанный из-за поспешности арбитра гол гостей на первых минутах, нереализованный ими же буллит в третьем периоде и под занавес массовая драка, от которой нельзя было оторваться, в формате «четыре на четыре». Все, как мы любим.

«Йокерит», успевший отдохнуть перед кубковыми матчами, смотрелся ничуть не хуже претендента на Кубок Гагарина. Если бы надежнее сыграл вратарь Заполски, не выручивший как минимум в двух случаях из трех, то о Капризове можно было забыть хотя бы до завтрашнего матча в Казани. Там «Салават» попытается открыть «зеленое дерби» победой. Но матч в ЛДС ЦСКА уже задал высокую планку для нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Вот бы так и дальше.

Перед началом плей-офф президент «Витязя» Михаил Головков смело заявил «СЭ», что санкт-петербуржцев будет ждать нелегкая жизнь. Слова с делом не разошлись. Пожалуй, Валерий Белов сделал все, что мог выжать из этой ситуации любой другой тренер, будь его фамилия даже Бэбкок или Кенневилль. Подмосковные хоккеисты действовали максимально компактно в средней и своих зонах, свели для нападающих СКА к минимуму количество возможностей бросать с удобного расстояния и очень грамотно переходили в атаку.

Хозяев выручило большинство. Точно так же было и год назад в серии с московским «Динамо». В равных составах команда Олега Знарка умудрилась пропустить выход «2 в 0», героически нейтрализованный Коскиненом, а первое звено дало спокойно забить Макееву. Одна игра еще не показатель, и СКА наверняка еще разгонится. Только пока намека на разгром в серии замечено не было. Хотя хочется всегда большего. Минимум шести матчей.

Возможно, изматывающую и нервную игру «Динамо» с «Торпедо» нельзя назвать увлекательной. Хотя это дело вкуса. Только вот полупустые трибуны на двух московских матчах на старте плей-офф — это форменный позор. Болельщики ЦСКА все-таки немного подтянулись ближе к середине матча, но визуально аншлага не было и в помине.

Даже безнадежный «Спартак» в регулярном чемпионате, когда с точки зрения кубковых перспектив для него все было давно потеряно, собирал заметно больше зрителей, чем его заклятые друзья. Мимо этого факта пройти нельзя. Ведь известно, что руководство КХЛ в рамках новой стратегии развития планирует продвигать идею постепенного сокращения количества участников чемпионата. Сложно представить, какими будут критерии для определения такого решения. Но зрительский фактор должен приниматься в первую очередь в отличие от объема денежного кошелька.