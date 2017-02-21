Вместо сенсации — массовая драка
Корреспондент «СЭ» — о первом дне Кубка Гагарина-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Аккурат перед стартом первого раунда на Западе подоспела новость о будущем переходе самого талантливого молодого игрока России Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. Если не переплюнуть, то хотя бы сравниться по громкости с ней могли только одна из двух вещей: победа «Витязя» или «Йокерита» в гостях над
Матч в Москве выдался еще и необычайно зрелищным: не засчитанный
«Йокерит», успевший отдохнуть перед кубковыми матчами, смотрелся ничуть не хуже претендента на Кубок Гагарина. Если бы надежнее сыграл вратарь Заполски, не выручивший как минимум в двух случаях из трех, то о Капризове можно было забыть хотя бы до завтрашнего матча в Казани. Там «Салават» попытается открыть «зеленое дерби» победой. Но матч в ЛДС ЦСКА уже задал высокую планку для нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Вот бы так и дальше.
Перед началом
Хозяев выручило большинство. Точно так же было и год назад в серии с московским «Динамо». В равных составах команда Олега Знарка умудрилась пропустить выход «2 в 0», героически нейтрализованный Коскиненом, а первое звено дало спокойно забить Макееву. Одна игра еще не показатель, и СКА наверняка еще разгонится. Только пока намека на разгром в серии замечено не было. Хотя хочется всегда большего. Минимум шести матчей.
Возможно, изматывающую и нервную игру «Динамо» с «Торпедо» нельзя назвать увлекательной. Хотя это дело вкуса. Только вот полупустые трибуны на двух московских матчах на старте
Даже безнадежный «Спартак» в регулярном чемпионате, когда с точки зрения кубковых перспектив для него все было давно потеряно, собирал заметно больше зрителей, чем его заклятые друзья. Мимо этого факта пройти нельзя. Ведь известно, что руководство КХЛ в рамках новой стратегии развития планирует продвигать идею постепенного сокращения количества участников чемпионата. Сложно представить, какими будут критерии для определения такого решения. Но зрительский фактор должен приниматься в первую очередь в отличие от объема денежного кошелька.
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