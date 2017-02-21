Киселевич поблагодарил хоккеистов ЦСКА за возможность забить в матче с «Йокеритом»

ЦСКА выиграл стартовый матч первого раунда плей-офф у «Йокерита» со счетом 4:2. Киселевич впервые в карьере оформил дубль в матче КХЛ.

«Каждая игра — это особый настрой, и это плей-офф — регулярный сезон мы уже забыли. Хорошо, что ребята меня выводили на ударную позицию, выпала честь мне забить, в следующем матче кто-то другой сделает дело, — сказал Киселевич. — Есть определенная установка, и хорошо, что получилось в этой игре так. Мы знаем, что это такая серьезная команда, неуступчивая».

Следующий матч серии ЦСКА и «Йокерит» проведут в четверг.