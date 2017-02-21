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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28856378/
21 февраля 2017, 23:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист ЦСКА Скотт сделал голевой бросок в матче с «Йокеритом» с закрытыми глазами

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий ЦСКА Грег Скотт в момент голевого броска в матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Йокерита» закрыл глаза. Об этом он рассказал журналистам.

Армейцы победили в стартовом матче первого раунда плей- офф со счетом 4:2. Скотт стал автором одной из шайб. В концовке матча команды на двоих набрали 32 минуты штрафа.

«Я даже поволновался немного, когда бросил, закрыл глаза. Думаю, что мне повезло, — сказал Скотт. — Что касается концовки игры, в плей-офф всегда много эмоций. Следующий матч получится таким же напряженным».

Скотт также похвалил автора дубля защитника ЦСКА Богдана Киселевича. «У этого парня отличный бросок», — отметил канадец.

Следующий матч армейцы с «Йокеритом» проведут 23 февраля.

21.02.2017 19:30 Зрители 2326 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:2 Йокерит
(2:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Юкка Ялонен
Вратари
Илья Сорокин Райан Запольски 59:07 (Р. Запольски 59:40)
1-й период
Брайан О`Нилл 02:13
02:43 Богдан Киселевич (С. Да Коста)
06:05 Грег Скотт (Дж. Плэтт, Ян Муршак)
Сакари Салминен 12:04
12:14 Джефф Плэтт
Йеспер I Йенсен 16:47
2-й период
21:28 Грег Скотт
Оливер Лауридсен 24:53
Антти Пильстрем (М. Анттила, А. Кулда) 32:29
32:39 Михаил Науменков
Роопе Талая 32:39
37:11 Богдан Киселевич (Г. Скотт)
3-й период
51:42 Денис Денисов
Брайан О`Нилл 51:42
Томми Хухтала 51:56
Вилле Лаюнен (Й.Б. Йенсен) 53:57
59:24 п.в. Владимир Жарков (Г. Панин, И. Телегин)
59:40 Максим Мамин
59:40 Михаил Науменков
Марко Анттила 59:40
Антти Пильстрем 59:40
Маси Марьямяки 59:40
59:43 Сергей Андронов
59:43 Владимир Жарков
59:43 Иван Телегин
59:43 Павел Карнаухов
Артур Кулда 59:43
Петтери Виртанен 59:43
Роопе Талая 59:43
Оливер Лауридсен 59:43
Статистика
23 Штрафное время 29
5 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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Новости КХЛ

Квартальнов: Серия ЦСКА с «Йокеритом» в КХЛ будет жесткой

Квартальнов: Серия ЦСКА с «Йокеритом» в КХЛ будет жесткой

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов считает, что первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» будет жестким, что доказала концовка первого матча. Такое мнение он высказал журналистам.
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