Хоккеист ЦСКА Скотт сделал голевой бросок в матче с «Йокеритом» с закрытыми глазами

Армейцы победили в стартовом матче первого раунда плей- офф со счетом 4:2. Скотт стал автором одной из шайб. В концовке матча команды на двоих набрали 32 минуты штрафа.

«Я даже поволновался немного, когда бросил, закрыл глаза. Думаю, что мне повезло, — сказал Скотт. — Что касается концовки игры, в плей-офф всегда много эмоций. Следующий матч получится таким же напряженным».

Скотт также похвалил автора дубля защитника ЦСКА Богдана Киселевича. «У этого парня отличный бросок», — отметил канадец.

Следующий матч армейцы с «Йокеритом» проведут 23 февраля.