Квартальнов: Серия ЦСКА с «Йокеритом» в КХЛ будет жесткой

Армейцы выиграли первый матч в плей-офф в первом раунде у «Йокерита» со счетом 4:2. Концовка матча обернулась рядом стычек между хоккеистами команд, которые на двоих набрали 32 минуты штрафа. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов, сыгравший всего две секунды в матче, получил 5 минут штрафа.

«Второй период вообще нам не понравился. По поводу того, что случилось в конце, посмотрите на тренерскую лавку (“Йокерита”). Карнаухов молодец, мы готовы к такой серии, она будет жесткой», — подчеркнул Квартальнов.

Квартальнов согласился с тем, что ЦСКА во втором периоде совершил немало потерь шайбы.

«В ситуации с потерями не могу сказать, что это недонастрой. Игра скатилась до того, поскольку все стали по цепочке ошибаться, — сказал Квартальнов. — Хорошо, в конце провели пару нормальных смен, но восемь потерь во втором периоде — это тоже много».

Следующий матч серии ЦСКА и «Йокерит» проведут 23 февраля. Все серии Кубка Гагарина состоят из четырех побед.