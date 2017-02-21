Квартальнов: Серия ЦСКА с «Йокеритом» в КХЛ будет жесткой
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов считает, что первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» будет жестким, что доказала концовка первого матча. Такое мнение он высказал журналистам.
Армейцы выиграли первый матч в плей-офф в первом раунде у «Йокерита» со счетом 4:2. Концовка матча обернулась рядом стычек между хоккеистами команд, которые на двоих набрали 32 минуты штрафа. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов, сыгравший всего две секунды в матче, получил 5 минут штрафа.
«Второй период вообще нам не понравился. По поводу того, что случилось в конце, посмотрите на тренерскую лавку (“Йокерита”). Карнаухов молодец, мы готовы к такой серии, она будет жесткой», — подчеркнул Квартальнов.
Квартальнов согласился с тем, что ЦСКА во втором периоде совершил немало потерь шайбы.
«В ситуации с потерями не могу сказать, что это недонастрой. Игра скатилась до того, поскольку все стали по цепочке ошибаться, — сказал Квартальнов. — Хорошо, в конце провели пару нормальных смен, но восемь потерь во втором периоде — это тоже много».
Следующий матч серии ЦСКА и «Йокерит» проведут 23 февраля. Все серии Кубка Гагарина состоят из четырех побед.