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21 февраля 2017, 23:13 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Предсказуемый старт СКА

Петербургские армейцы начали плей-офф с победы над «Витязем».

Петербургские армейцы начали <nobr>плей-офф</nobr> с победы над Витязем. Увеличить
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СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА

«У нас новый баннер в вип-ложе», — пробормотала рация одного из охранников на служебном входе. «Это жены приготовили, но нужно проверить», — в Ледовом все строго и без исключений.

Как выяснилось позже, на баннере было написано «Сила в единстве», и одним мотивационным полотном креатив жен армейцев не исчерпался — все супруги хоккеистов пришли на матч в одинаковых свитерах с номерами и фамилиями своих мужей.

Еще одна примета начинающегося плей-офф — новое супершоу перед началом матча. В этот раз СКА удивил… звездой. Все выходящие на лед игроки хозяев по традиции проходят через эмблему команды, в этом нет ничего необычного, но к плей-офф ее обновили. Новая, хотя если речь о звезде, то уместнее будет сказать «сверхновая», спустилась на лед откуда-то из-под потолка и поразила блеском сотни красных огоньков по периметру. Пройдешь сквозь такую — и зарядишься энергией до конца игры.

ФИНСКАЯ ДУЭЛЬ

«Витязь» через сверкающую звезду не проходил, но начал матч с таким настроем, будто тоже подзарядился от чего-то огненного. В дебюте солировал бывший армеец Семенов. Для начала он так жестко вытолкал Дацюка с пятачка, а потом намертво заблокировал убойный бросок Ковальчука.

Алексей Гусаров когда-то рассказывал, как, играя за «Колорадо», впечатывал в борта товарищей по сборной из «русской пятерки» «Детройта». «Зато они знали, что в национальной команде я также буду биться за них», — резюмировал самый титулованный воспитанник ленинградского хоккея. У финнов в ходу похожая философия — в одном из эпизодов в середине первого периода Микко Коскинен полез разбираться с Миро Аалтоненом — вратарю показалось, что соотечественник сыграл против него излишне жестко.

РОКОВЫЕ УДАЛЕНИЯ

Команда Валерия Белова сдерживала СКА до самого конца первого периода. Первым признаком «проседания» гостей стали два удаления подряд. Если первое меньшинство «витязи» отработали четче некуда — армейцы даже толком расставиться в чужой зоне не смогли, то второй штраф оказался роковым. Хозяева вдоволь постреляли по воротам Сятери, пока Белов не прошил-таки финского вратаря.

Вскоре и хозяева получили гол в свои ворота — результативную комбинацию разыграли Никулин с Макеевым.

Ничья продержалась всего 4 с половиной минуты. И снова гостей подвело удаление. Семенов отправился отбывать штраф, а звено Шипачева удивило нестандартной комбинацией — Дадонов ушел с пятачка, туда ворвался Гусев и отправил шайбу в ворота. Аккурат в те, за которыми сидели зенитовцы действующие и бывшие: Юсупов, Молло и Тимощук. Француз пришел на хоккей впервые и, похоже, проникся атмосферой — после шайбы Гусева он вскочил на ноги и принялся отплясывать под калинку-малинку. Словно предчувствовал, что это победный гол.

В третьем периоде шикарную шайбу забросил Дадонов, а «Витязь», как ни старался так и не смог пробить Коскинена. СКА стартует в плей-офф предсказуемо — с победы.

Сергей ЯРЕМЕНКО, Намик МЕХТИЕВ
из Санкт-Петербурга.

21.02.2017 19:30 Зрители 12130 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
СКА 3:1 Витязь
(1:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Валерий Белов
Вратари
Микко Коскинен Харри Сятери 57:37 (Х. Сятери 57:39-58:07, Х. Сятери 58:36-58:41)
1-й период
06:55 Антон Белов
Иван Яценко 15:57
Игорь Головков 18:58
19:41 Антон Белов (Е. Дадонов, В. Шипачев)
2-й период
20:21 Евгений Кетов
Алексей Макеев (А. Никулин) 29:01
Алексей II Семенов 31:59
33:29 Никита Гусев
35:10 Илья Ковальчук
Павел Лукин 35:10
Якуб Ержабек 36:13
Игорь Головков 36:49
3-й период
40:27 Евгений Дадонов
58:09 Егор Яковлев
Алексей Копейкин 58:36
Статистика
8 Штрафное время 22
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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