Предсказуемый старт СКА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА

«У нас новый баннер в вип-ложе», — пробормотала рация одного из охранников на служебном входе. «Это жены приготовили, но нужно проверить», — в Ледовом все строго и без исключений.

Как выяснилось позже, на баннере было написано «Сила в единстве», и одним мотивационным полотном креатив жен армейцев не исчерпался — все супруги хоккеистов пришли на матч в одинаковых свитерах с номерами и фамилиями своих мужей.

Еще одна примета начинающегося плей-офф — новое супершоу перед началом матча. В этот раз СКА удивил… звездой. Все выходящие на лед игроки хозяев по традиции проходят через эмблему команды, в этом нет ничего необычного, но к плей-офф ее обновили. Новая, хотя если речь о звезде, то уместнее будет сказать «сверхновая», спустилась на лед откуда-то из-под потолка и поразила блеском сотни красных огоньков по периметру. Пройдешь сквозь такую — и зарядишься энергией до конца игры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ледовый готов <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2?src=hash">#СКАВИТ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/playoffs2017?src=hash">#playoffs2017</a> <a href="https://t.co/6jIkQo8B7T">pic.twitter.com/6jIkQo8B7T</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/834026810128072705">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФИНСКАЯ ДУЭЛЬ

«Витязь» через сверкающую звезду не проходил, но начал матч с таким настроем, будто тоже подзарядился от чего-то огненного. В дебюте солировал бывший армеец Семенов. Для начала он так жестко вытолкал Дацюка с пятачка, а потом намертво заблокировал убойный бросок Ковальчука.

Алексей Гусаров когда-то рассказывал, как, играя за «Колорадо», впечатывал в борта товарищей по сборной из «русской пятерки» «Детройта». «Зато они знали, что в национальной команде я также буду биться за них», — резюмировал самый титулованный воспитанник ленинградского хоккея. У финнов в ходу похожая философия — в одном из эпизодов в середине первого периода Микко Коскинен полез разбираться с Миро Аалтоненом — вратарю показалось, что соотечественник сыграл против него излишне жестко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Витязи" на питерском льду! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%AF%D0%97%D0%AC?src=hash">#СКАВИТЯЗЬ</a> <a href="https://t.co/UnEh0DeaKO">pic.twitter.com/UnEh0DeaKO</a></p>— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) <a href="https://twitter.com/hcvityaz_khl/status/834078902595231747">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РОКОВЫЕ УДАЛЕНИЯ

Команда Валерия Белова сдерживала СКА до самого конца первого периода. Первым признаком «проседания» гостей стали два удаления подряд. Если первое меньшинство «витязи» отработали четче некуда — армейцы даже толком расставиться в чужой зоне не смогли, то второй штраф оказался роковым. Хозяева вдоволь постреляли по воротам Сятери, пока Белов не прошил-таки финского вратаря.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот мы уже и в полном составе. Время посмотреть наш первый гол в этом плей-офф <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2?src=hash">#СКАВИТ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%9B%D0%BE%D0%B2?src=hash">#БеловВанЛов</a> <a href="https://t.co/Brlx745U9p">pic.twitter.com/Brlx745U9p</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/834092360967520261">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вскоре и хозяева получили гол в свои ворота — результативную комбинацию разыграли Никулин с Макеевым.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d49911287cdbafc34c69de6ab5caf91c_hd/q421819/3e4100f0e07ebf4f0aa7836637c60905/4643381532?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ничья продержалась всего 4 с половиной минуты. И снова гостей подвело удаление. Семенов отправился отбывать штраф, а звено Шипачева удивило нестандартной комбинацией — Дадонов ушел с пятачка, туда ворвался Гусев и отправил шайбу в ворота. Аккурат в те, за которыми сидели зенитовцы действующие и бывшие: Юсупов, Молло и Тимощук. Француз пришел на хоккей впервые и, похоже, проникся атмосферой — после шайбы Гусева он вскочил на ноги и принялся отплясывать под калинку-малинку. Словно предчувствовал, что это победный гол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В перерыве насладимся нашей второй шайбой в этой встрече <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2?src=hash">#СКАВИТ</a> <a href="https://t.co/zRlb6gmNWa">pic.twitter.com/zRlb6gmNWa</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/834101792321441793">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В третьем периоде шикарную шайбу забросил Дадонов, а «Витязь», как ни старался так и не смог пробить Коскинена. СКА стартует в плей-офф предсказуемо — с победы.