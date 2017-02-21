Предсказуемый старт СКА
Петербургские армейцы начали
плей-офф с победы над «Витязем».
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Видимо, что-то случилось...
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СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА
«У нас новый баннер в вип-ложе», — пробормотала рация одного из охранников на служебном входе. «Это жены приготовили, но нужно проверить», — в Ледовом все строго и без исключений.
Как выяснилось позже, на баннере было написано «Сила в единстве», и одним мотивационным полотном креатив жен армейцев не исчерпался — все супруги хоккеистов пришли на матч в одинаковых свитерах с номерами и фамилиями своих мужей.
Еще одна примета начинающегося
ФИНСКАЯ ДУЭЛЬ
«Витязь» через сверкающую звезду не проходил, но начал матч с таким настроем, будто тоже подзарядился от
Алексей Гусаров
РОКОВЫЕ УДАЛЕНИЯ
Команда Валерия Белова сдерживала СКА до самого конца первого периода. Первым признаком «проседания» гостей стали два удаления подряд. Если первое меньшинство «витязи» отработали четче некуда — армейцы даже толком расставиться в чужой зоне не смогли, то второй штраф оказался роковым. Хозяева вдоволь постреляли по воротам Сятери, пока Белов не
Вскоре и хозяева получили гол в свои ворота — результативную комбинацию разыграли Никулин с Макеевым.
Ничья продержалась всего 4 с половиной минуты. И снова гостей подвело удаление. Семенов отправился отбывать штраф, а звено Шипачева удивило нестандартной комбинацией — Дадонов ушел с пятачка, туда ворвался Гусев и отправил шайбу в ворота. Аккурат в те, за которыми сидели зенитовцы действующие и бывшие: Юсупов, Молло и Тимощук. Француз пришел на хоккей впервые и, похоже, проникся атмосферой — после шайбы Гусева он вскочил на ноги и принялся отплясывать под
В третьем периоде шикарную шайбу забросил Дадонов, а «Витязь», как ни старался так и не смог пробить Коскинена. СКА стартует в
Сергей ЯРЕМЕНКО, Намик МЕХТИЕВ
из
|21.02.2017 19:30
|Зрители 12130
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Валерий Белов
|Микко Коскинен
|Харри Сятери 57:37 (Х. Сятери 57:39-58:07, Х. Сятери 58:36-58:41)
|1-й период
|06:55
|Антон Белов
|Иван Яценко
|15:57
|Игорь Головков
|18:58
|19:41
|Антон Белов (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|2-й период
|20:21
|Евгений Кетов
|Алексей Макеев (А. Никулин)
|29:01
|Алексей II Семенов
|31:59
|33:29
|Никита Гусев
|35:10
|Илья Ковальчук
|Павел Лукин
|35:10
|Якуб Ержабек
|36:13
|Игорь Головков
|36:49
|3-й период
|40:27
|Евгений Дадонов
|58:09
|Егор Яковлев
|Алексей Копейкин
|58:36
|8
|Штрафное время
|22
|4
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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