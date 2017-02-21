БЕЗ КАРТОШКИ И ЗРИТЕЛЕЙ

И снова домашняя арена ЦСКА не порадовала посещаемостью. Тысячи две с половиной собралось. При том что картошку еще даже сеять не начали. Хотя, как объяснили в пресс-службе, почти все билеты были проданы. Но на первый раунд еще можно пройти по абонементам. И многие его обладатели предпочли посвятить вечер вторника каким-то другим делам. Никак не «Йокериту», видимо, их не «возбуждающему». Все-таки восьмая команда конференции, что, правда, в плей-офф ничего не значит. Плюс пустовал так называемый «гостевой» сектор, где расположилось человек 10 — и те не финны. Гости сидели совсем небольшими островками в разных точках арены — и их собралось два десятка. Играй «джокеры» в Санкт-Петербурге, их было бы на пару порядков больше, но СКА то ли из суеверий, то ли еще по черт знает какой причине проиграл «Спартаку» и уступил армейцам из Москвы Кубок континента. Пока никому никаких дивидендов не приносивший.

Болельщиков в любом случае можно понять. Арена для просмотра не очень удобная. Далеко не со всех мест можно разглядеть, что произошло, так еще и повторам у нас внимания практически не уделяют. Первые две шайбы на куб так и не вывели. А удаления у нас по-прежнему запрещено показывать по причине предрассудков родом из суперлиги. Вспоминая арену Scandinavium в Гетеборге, где недавно был на этапе Евротура — небо и земля. Там любой момент смаковался, что очень удобно. Иначе, если тебя интересует конкретно происходящее на льду, проще сесть у экрана телевизора или компьютера. Единственное, что всегда радует во дворце на Ленинградке — подбор музыки.

НЕПРОСТАЯ, НО УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА

«Йокерит» по большому счету впечатлил. С первых секунд пошел в беспощадную рубку и даже забил на первой же минуте в контратаке «3 на 3», но судьи отменили шайбу, ошибочно посчитав, что Сорокин успел ее зафиксировать. Очень быстрый был свисток. Бывает, ничего с этим не поделать, иногда эту самую шайбу очень трудно разглядеть, какую бы позицию ты не занимал. Довольно скоро Скотт споткнулся о клюшку О'Нилла, что дало возможность поиграть в быстро реализованном Киселевичем большинстве, причем бросок был легким, а потом и сам Грег отличился — еще более легким.

«Джокеры» на самом деле мало в чем уступают ЦСКА в плане движения, самоотдачи и тактических построений, тем более что играют в очень схожей манере, разве что чуть менее агрессивной, но определенно уступают в мастерстве. Да еще и Запольски, мягко говоря, выглядел не лучшим образом. Особенно на старте. Если ты не ловишь очень легкий бросок с красной, летевший прямо в ловушку, а отбиваешь его прямо перед собой — это явный показатель отсутствия уверенности. Не добавляющий ее команде. То ли дело Сорокин — язык его тела постоянно давал знать партнерам, что все в полном порядке. А как он буллит Хухталы отловил — словно за кружкой пива ловушку протянул. Выстрел же Лаюнена — просто лазерный по точности. Даже не представляю, кто бы его мог взять.

По моментам было почти ровно, но дело тут скорее в том, что ЦСКА, дважды поведя в две шайбы, переходил на игру по счету. Не теряя, впрочем, контроль. В общем, непростая, но достаточно уверенная победа армейцев. Концовку проведших по большей части в зоне соперника. «Йокерит» может что-то зацепить, продолжая действовать вот так, но выиграть серию, ничего не меняя, ему будет очень и очень сложно. Рубиться с ЦСКА в хоккей ЦСКА бессмысленно. Нельзя при этом не отметить, что Ялонен вариативности в регулярке не показал.

В чем «Йокерит» не проиграл, так это в кулачных боях, где вышла ничья: в последние 20 секунд произошли две массовые драка. Любопытно, что в одной из них принял участие недавний бронзовый призер МЧМ Павел Карнаухов — и это была его единственная смена в матче.

Игорь ЕРОНКО

из ЛСК ЦСКА.