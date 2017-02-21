На льду ЦСКА победил, в драке — ничья
Московские армейцы обыграли «Йокерит» (4:2) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Встреча получилась жесткой, а в концовке хоккеисты и вовсе устроили массовую драку.
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БЕЗ КАРТОШКИ И ЗРИТЕЛЕЙ
И снова домашняя арена ЦСКА не порадовала посещаемостью. Тысячи две с половиной собралось. При том что картошку еще даже сеять не начали. Хотя, как объяснили в
Болельщиков в любом случае можно понять. Арена для просмотра не очень удобная. Далеко не со всех мест можно разглядеть, что произошло, так еще и повторам у нас внимания практически не уделяют. Первые две шайбы на куб так и не вывели. А удаления у нас
НЕПРОСТАЯ, НО УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
«Йокерит» по большому счету впечатлил. С первых секунд пошел в беспощадную рубку и даже забил на первой же минуте в контратаке «3 на 3», но судьи отменили шайбу, ошибочно посчитав, что Сорокин успел ее зафиксировать. Очень быстрый был свисток. Бывает, ничего с этим не поделать, иногда эту самую шайбу очень трудно разглядеть, какую бы позицию ты не занимал. Довольно скоро Скотт споткнулся о клюшку О'Нилла, что дало возможность поиграть в быстро реализованном Киселевичем большинстве, причем бросок был легким, а потом и сам Грег отличился — еще более легким.
«Джокеры» на самом деле мало в чем уступают ЦСКА в плане движения, самоотдачи и тактических построений, тем более что играют в очень схожей манере, разве что чуть менее агрессивной, но определенно уступают в мастерстве. Да еще и Запольски, мягко говоря, выглядел не лучшим образом. Особенно на старте. Если ты не ловишь очень легкий бросок с красной, летевший прямо в ловушку, а отбиваешь его прямо перед собой — это явный показатель отсутствия уверенности. Не добавляющий ее команде. То ли дело Сорокин — язык его тела постоянно давал знать партнерам, что все в полном порядке. А как он буллит Хухталы отловил — словно за кружкой пива ловушку протянул. Выстрел же Лаюнена — просто лазерный по точности. Даже не представляю, кто бы его мог взять.
По моментам было почти ровно, но дело тут скорее в том, что ЦСКА, дважды поведя в две шайбы, переходил на игру по счету. Не теряя, впрочем, контроль. В общем, непростая, но достаточно уверенная победа армейцев. Концовку проведших по большей части в зоне соперника. «Йокерит» может
В чем «Йокерит» не проиграл, так это в кулачных боях, где вышла ничья: в последние 20 секунд произошли две массовые драка. Любопытно, что в одной из них принял участие недавний бронзовый призер МЧМ Павел Карнаухов — и это была его единственная смена в матче.
Игорь ЕРОНКО
из ЛСК ЦСКА.
|21.02.2017 19:30
|Зрители 2326
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
|Дмитрий Квартальнов
|Юкка Ялонен
|Илья Сорокин
|Райан Запольски 59:07 (Р. Запольски 59:40)
|1-й период
|Брайан О`Нилл
|02:13
|02:43
|Богдан Киселевич (С. Да Коста)
|06:05
|Грег Скотт (Дж. Плэтт, Ян Муршак)
|Сакари Салминен
|12:04
|12:14
|Джефф Плэтт
|Йеспер I Йенсен
|16:47
|2-й период
|21:28
|Грег Скотт
|Оливер Лауридсен
|24:53
|Антти Пильстрем (М. Анттила, А. Кулда)
|32:29
|32:39
|Михаил Науменков
|Роопе Талая
|32:39
|37:11
|Богдан Киселевич (Г. Скотт)
|3-й период
|51:42
|Денис Денисов
|Брайан О`Нилл
|51:42
|Томми Хухтала
|51:56
|Вилле Лаюнен (Й.Б. Йенсен)
|53:57
|59:24
|п.в.
|Владимир Жарков (Г. Панин, И. Телегин)
|59:40
|Максим Мамин
|59:40
|Михаил Науменков
|Марко Анттила
|59:40
|Антти Пильстрем
|59:40
|Маси Марьямяки
|59:40
|59:43
|Сергей Андронов
|59:43
|Владимир Жарков
|59:43
|Иван Телегин
|59:43
|Павел Карнаухов
|Артур Кулда
|59:43
|Петтери Виртанен
|59:43
|Роопе Талая
|59:43
|Оливер Лауридсен
|59:43
|23
|Штрафное время
|29
|5
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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