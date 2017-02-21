Ялонен: Судьи не очень хорошо работали в матче КХЛ с ЦСКА

«Йокерит» проиграл на выезде стартовый матч первого раунда плей-офф ЦСКА со счетом 2:4.

«Вроде бы хороший матч, особенно второй и третий периоды в нашем исполнении. К сожалению, судьи проделали не очень хорошую работу. Продолжим дело в четверг», — сказал Ялонен.

Следующий матч серии ЦСКА и «Йокерит» проведут 23 февраля в Москве.