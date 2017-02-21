ЦСКА победил «Йокерит» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей голы на свой счет записали Богдан Киселевич (3-я и 38-я минуты), Грег Скотт (7) и Владимир Жарков (60). У «Йокерита» шайбы забросили Антти Пильстрем (33) и Вилле Лаюнен (55). На 52-й минуте встречи буллит не реализовал форвард гостей Томми Хухтала.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА.

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 23 февраля в Москве.