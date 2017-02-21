СКА обыграл «Витязь» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл подольский «Витязь» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
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В составе победителей голы на свой счет записали Антон Белов (20-я минута), Никита Гусев (34) и Евгений Дадонов (41). У «Витязя» шайбу забросил Алексей Макеев (30).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА.
Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 23 февраля в
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Валерий Белов
Вратари
|Микко Коскинен
|Харри Сятери 57:37 (Х. Сятери 57:59-58:07, Х. Сятери 58:36-58:41)
|1-й период
|06:55
|Антон Белов
|Иван Яценко
|15:50
|Игорь Головков
|18:58
|19:41
|Антон Белов (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|2-й период
|20:21
|Евгений Кетов
|Алексей Макеев (А. Никулин)
|29:01
|Алексей II Семенов
|31:59
|33:29
|Никита Гусев
|35:10
|Илья Ковальчук
|Павел Лукин
|35:10
|Якуб Ержабек
|36:13
|Игорь Головков
|36:49
|3-й период
|40:27
|Евгений Дадонов
|58:09
|Егор Яковлев
|Алексей Копейкин
|58:36
Статистика
|8
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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