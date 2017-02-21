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21 февраля 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл «Витязь» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл подольский «Витязь» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

СКА обыграл Витязь в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей голы на свой счет записали Антон Белов (20-я минута), Никита Гусев (34) и Евгений Дадонов (41). У «Витязя» шайбу забросил Алексей Макеев (30).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА.

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

21.02.2017 19:30 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
СКА 3:1 Витязь
(1:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Валерий Белов
Вратари
Микко Коскинен Харри Сятери 57:37 (Х. Сятери 57:59-58:07, Х. Сятери 58:36-58:41)
1-й период
06:55 Антон Белов
Иван Яценко 15:50
Игорь Головков 18:58
19:41 Антон Белов (Е. Дадонов, В. Шипачев)
2-й период
20:21 Евгений Кетов
Алексей Макеев (А. Никулин) 29:01
Алексей II Семенов 31:59
33:29 Никита Гусев
35:10 Илья Ковальчук
Павел Лукин 35:10
Якуб Ержабек 36:13
Игорь Головков 36:49
3-й период
40:27 Евгений Дадонов
58:09 Егор Яковлев
Алексей Копейкин 58:36
Статистика
8 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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Новости КХЛ

СКА и «Витязь» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге

СКА и «Витязь» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и подольский «Витязь» назвали составы на первый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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