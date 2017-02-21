СКА обыграл «Витязь» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей голы на свой счет записали Антон Белов (20-я минута), Никита Гусев (34) и Евгений Дадонов (41). У «Витязя» шайбу забросил Алексей Макеев (30).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА.