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21 февраля 2017, 22:21 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Букмекеры назвали фаворита первого матча «Трактор» — «Барыс»

Букмекерские конторы определились с котировками на первую игру первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между челябинским «Трактором» и астанинским «Барысом», сообщает Sports.kz.

Фаворитом первого матча, который состоится 22 февраля на арене «Трактор» в Челябинске, букмекеры считают хозяев — коэффициент на их победу с учетом овертайма и буллитов — 1,39, в основное время — 1,84. Успех «Барыса» оценивается в 3,00 и 4,20 соответственно.

Отметим, что букмекеры не верят в «Барыс» и во всей серии — коэффициент на проход «Трактора» во второй раунд — 1,45, на проход казахстанской команды — 2,75.

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