Фаворитом первого матча, который состоится 22 февраля на арене «Трактор» в Челябинске, букмекеры считают хозяев — коэффициент на их победу с учетом овертайма и буллитов — 1,39, в основное время — 1,84. Успех «Барыса» оценивается в 3,00 и 4,20 соответственно.



Отметим, что букмекеры не верят в «Барыс» и во всей серии — коэффициент на проход «Трактора» во второй раунд — 1,45, на проход казахстанской команды — 2,75.