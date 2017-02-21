Букмекеры назвали фаворита первого матча «Трактор» — «Барыс»
Букмекерские конторы определились с котировками на первую игру первого раунда серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между челябинским «Трактором» и астанинским «Барысом», сообщает Sports.kz.
Фаворитом первого матча, который состоится 22 февраля на арене «Трактор» в Челябинске, букмекеры считают хозяев — коэффициент на их победу с учетом овертайма и буллитов — 1,39, в основное время — 1,84. Успех «Барыса» оценивается в 3,00 и 4,20 соответственно.
Отметим, что букмекеры не верят в «Барыс» и во всей серии — коэффициент на проход «Трактора» во второй раунд — 1,45, на проход казахстанской команды — 2,75.
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