Вудкрофт: Две сломанные клюшки минского «Динамо» решили исход встречи
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги первого матча западного четвертьфинала с ярославским «Локомотивом» (1:2).
«Поздравляю Алексея, это была хорошая игра,
Палушай получил клюшкой в лицо, и потому покинул площадку. Ему разбили нос, но он крепкий парень, будет играть. Мы посмотрим, ротация возможна, проанализируем сегодняшний матч, и решим", — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.
|21.02.2017 19:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Крэйг Вудкрофт
Вратари
|Алексей Мурыгин
|Бен Скривенс 58:48
|1-й период
|10:51
|Владислав Гавриков
|Кристиан Хенкель
|10:51
|Илья Шинкевич
|10:51
|16:56
|Михаил Пашнин
|3-й период
|44:31
|Егор Коршков (В. Гавриков, П. Красковский)
|48:18
|Илья Любушкин
|Сергей Костицын
|48:18
|Марк-Андре Граньяни
|48:18
|48:37
|Петри Контиола (Б. Козун, С. Кронвалль)
|Мэтт Эллисон (Д. Коробов)
|51:34
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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