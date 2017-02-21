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21 февраля 2017, 22:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вудкрофт: Две сломанные клюшки минского «Динамо» решили исход встречи

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги первого матча западного четвертьфинала с ярославским «Локомотивом» (1:2).

«Поздравляю Алексея, это была хорошая игра, по-настоящему равный матч. Нашу игру могу охарактеризовать словами — «две сломанные клюшки». Сегодня две наши сломанные клюшки решили исход встречи, так бывает.

Палушай получил клюшкой в лицо, и потому покинул площадку. Ему разбили нос, но он крепкий парень, будет играть. Мы посмотрим, ротация возможна, проанализируем сегодняшний матч, и решим", — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

21.02.2017 19:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 2:1 Динамо Мн
(0:0, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Крэйг Вудкрофт
Вратари
Алексей Мурыгин Бен Скривенс 58:48
1-й период
10:51 Владислав Гавриков
Кристиан Хенкель 10:51
Илья Шинкевич 10:51
16:56 Михаил Пашнин
3-й период
44:31 Егор Коршков (В. Гавриков, П. Красковский)
48:18 Илья Любушкин
Сергей Костицын 48:18
Марк-Андре Граньяни 48:18
48:37 Петри Контиола (Б. Козун, С. Кронвалль)
Мэтт Эллисон (Д. Коробов) 51:34
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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