Хоккеисты минского «Динамо» уступили в первом выездном матче плей-офф Кубка Гагарина «Локомотиву»
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили в первом выездном матче
плей-офф Кубка Гагарина «Локомотиву» со счетом 1:2 (0:0, 0:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Перед первой встречей в Ярославле тренерский штаб минского «Динамо» мог рассчитывать на всех основных игроков из заявки, кроме защитника Романа Граборенко, который тренируется по индивидуальной программе.
На старте решающей стадии сезона в девятом сезоне КХЛ прогнозов относительно исхода встречи в Ярославле было достаточно. Некоторые эксперты предрекали не очень яркую игру с преимуществом «Локомотива». Матч, наоборот, получился зрелищным с обилием борьбы, пусть и без большого количества шайб.
Форвард динамовцев Мэтт Эллисон уже на 2-й минуте сумел создать опасный момент у ворот хозяев площадки. Ярославцы ответили броском с неудобной руки Андрея Локтионова. В первые десять минут встречи динамовцы старались держать шайбу в зоне соперника, и в отдельных эпизодах это сделать им удавалось. «Локомотив» мог рассчитывать на контратаки.
Все изменилось с эпизода на 11-й минуте, когда минчане остались в меньшинстве. За удар соперника клюшкой арбитры отправили на скамейку штрафников Илью Шинкевича. Хватало в первом периоде и стычек между игроками. Прессинг хозяев, жестко игравших в корпус, помог им перехватить инициативу. Голкипер «Динамо» Бен Скривенс часто вступал в игру и не единожды спасал белорусскую команду.
После отдыха во вторые двадцать минут матча страсти немного улеглись, но обе команды
Хозяева площадки сумели открыть счет в третьем периоде. Минчане ошиблись при выбросе шайбы из своей зоны. Ярославцы смогли продолжить атаку, которая завершилась передачей защитника Владислава Гаврикова на Егора Коршкова. Нападающий не стал сразу бросать, а сделал паузу, обыграл выкатившегося навстречу Бена Скривенса и отправил шайбу в пустые ворота «Динамо» — 1:0. Хороший шанс сравнять счет упустил один из лидеров атаки «зубров» — Роб Клинкхаммер, который один остался перед воротами хозяев. Вскоре минчане остались в меньшинстве, после нарушения правил Сергеем Костицыным. «Локомотив» четко разыграл большинство, которое завершилось мощным и точным броском Петри Контиолы — 2:0.
Вернул надежду динамовским болельщикам на удачный исход первой встречи Мэтт Эллисон, который на 52-й минуте с острого угла поразил ворота голкипера соперников Алексея Мурыгина. Подопечные Крэйга Вудкрофта значительно усилили свои действия в нападении. Вскоре на выгодную позицию партнеры вывели Александра Матерухина, но сравнять счет белорусской команде не удалось.
«Локомотив» повел в серии до четырех побед — 1:0. Второй матч в серии состоится также в Ярославле 23 февраля и начнется в 17.00.
|21.02.2017 19:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Крэйг Вудкрофт
|Алексей Мурыгин
|Бен Скривенс 58:48
|1-й период
|10:51
|Владислав Гавриков
|Кристиан Хенкель
|10:51
|Илья Шинкевич
|10:51
|16:56
|Михаил Пашнин
|3-й период
|44:31
|Егор Коршков (В. Гавриков, П. Красковский)
|48:18
|Илья Любушкин
|Сергей Костицын
|48:18
|Марк-Андре Граньяни
|48:18
|48:37
|Петри Контиола (Б. Козун, С. Кронвалль)
|Мэтт Эллисон (Д. Коробов)
|51:34
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter