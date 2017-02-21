Хоккеисты минского «Динамо» уступили в первом выездном матче плей-офф Кубка Гагарина «Локомотиву»

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Перед первой встречей в Ярославле тренерский штаб минского «Динамо» мог рассчитывать на всех основных игроков из заявки, кроме защитника Романа Граборенко, который тренируется по индивидуальной программе.

На старте решающей стадии сезона в девятом сезоне КХЛ прогнозов относительно исхода встречи в Ярославле было достаточно. Некоторые эксперты предрекали не очень яркую игру с преимуществом «Локомотива». Матч, наоборот, получился зрелищным с обилием борьбы, пусть и без большого количества шайб.

Форвард динамовцев Мэтт Эллисон уже на 2-й минуте сумел создать опасный момент у ворот хозяев площадки. Ярославцы ответили броском с неудобной руки Андрея Локтионова. В первые десять минут встречи динамовцы старались держать шайбу в зоне соперника, и в отдельных эпизодах это сделать им удавалось. «Локомотив» мог рассчитывать на контратаки.

Все изменилось с эпизода на 11-й минуте, когда минчане остались в меньшинстве. За удар соперника клюшкой арбитры отправили на скамейку штрафников Илью Шинкевича. Хватало в первом периоде и стычек между игроками. Прессинг хозяев, жестко игравших в корпус, помог им перехватить инициативу. Голкипер «Динамо» Бен Скривенс часто вступал в игру и не единожды спасал белорусскую команду.

После отдыха во вторые двадцать минут матча страсти немного улеглись, но обе команды по-прежнему старались действовать на высоких скоростях и не избегали силовой борьбы. Один из самых перспективных моментов открыть счет упустил Якуб Накладал. Чешский защитник ярославцев не попал по шайбе, находясь перед незащищенным углом ворот «Динамо».

Хозяева площадки сумели открыть счет в третьем периоде. Минчане ошиблись при выбросе шайбы из своей зоны. Ярославцы смогли продолжить атаку, которая завершилась передачей защитника Владислава Гаврикова на Егора Коршкова. Нападающий не стал сразу бросать, а сделал паузу, обыграл выкатившегося навстречу Бена Скривенса и отправил шайбу в пустые ворота «Динамо» — 1:0. Хороший шанс сравнять счет упустил один из лидеров атаки «зубров» — Роб Клинкхаммер, который один остался перед воротами хозяев. Вскоре минчане остались в меньшинстве, после нарушения правил Сергеем Костицыным. «Локомотив» четко разыграл большинство, которое завершилось мощным и точным броском Петри Контиолы — 2:0.

Вернул надежду динамовским болельщикам на удачный исход первой встречи Мэтт Эллисон, который на 52-й минуте с острого угла поразил ворота голкипера соперников Алексея Мурыгина. Подопечные Крэйга Вудкрофта значительно усилили свои действия в нападении. Вскоре на выгодную позицию партнеры вывели Александра Матерухина, но сравнять счет белорусской команде не удалось.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед — 1:0. Второй матч в серии состоится также в Ярославле 23 февраля и начнется в 17.00.