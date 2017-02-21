Оборона «Трактора» против атаки «Барыса»: чья возьмет?

«Трактор» — ныне крепкий середняк Восточной конференции. В сезоне 2012/2013 годов челябинцы, ведомые Валерием Белоусовым, произвели фурор, добравшись до финала Кубка Гагарина. Но самое главное — то, что «Трактор» показывал классический советский хоккей, с раскатами и красивыми комбинациями. Однако затем поменялось руководство области — и, соответственно, клуба, и «Трактор» постепенно превратился в середняка, который вел непоследовательную трансферную политику. Да и на тренерском посту челябинской дружины началась чехарда. В конце 2015 года команду возглавил воспитанник челябинского хоккея Анвар Гатиятулин, который работает второй сезон и постепенно выстраивает коллектив на перспективу.



Тренеры



Как и четыре года назад, нельзя сейчас отдать предпочтение одному из тренеров противоборствующих команд. Тогда решающим фактором в дуэли Владимира Крикунова и Валерия Белоусова стала травма Виталия Еремеева, а молодые бэкаперы Павел Полуэктов и Владимир Крамарь были не готовы к матчам такого накала. Поэтому челябинцы достаточно уверенно разобрались с астанчанами в решающем матче на своей площадке.



Анвар Гатиятулин — молодой и амбициозный специалист, который до «Трактора» не имел никакого опыта работы в качестве главного тренера клуба КХЛ. Впрочем, и для Эдуарда Занковца битвы Кубка Гагарина в новинку. Хотя Эдуард Константинович работал в тренерском штабе омского «Авангарда», но это совсем другая ответственность. Здесь ты должен молниеносно принимать решения и перестраивать игру команды — то есть, то, чем славятся маститые специалисты, которые тонко чувствуют нерв игры, и находят наиболее оптимальные решения и сочетания.



Поэтому назвать это противостоянием тренерским сложно ввиду отсутствия богатого опыта руководства командой именно в плей-офф у Анвара Гатиятулина и Эдуарда Занковца.



Вратари



Основным вратарем «Трактора» в плей-офф наверняка будет Павел Францоуз, который по коэффициенту надежности уступает лишь динамовцу Александру Еременко. У чешского стража ворот «Трактора» данный показатель составляет 1,43 (среднее количество пропущенных шайб за игру, с учетом суммарного игрового времени). А по проценту отраженных бросков Францоуз и вовсе является лучшим в лиге по итогам регулярного чемпионата — 95,3%. Да и молодой Василий Демченко отнюдь не новичок и в любой момент может заменить Францоуза.



Кевин Пулен и Хенрик Карлссон не входят в топ-5 лучших вратарей лиги, и если взглянуть на турнирную таблицу регулярного чемпионата, то становится очевидно: сила «Трактора» — в обороне, а «Барыс» посильнее смотрится в атаке. Сумеют ли мобилизовать свои силы к матчам и выдать свою лучшую игру именно вратари? Вопрос отнюдь не праздный, так как очень многое будет зависеть и от игры защитников и всей пятерки — так как кубки выигрывает, как известно, оборона. Поэтому за вратарскую линию астанчан становится несколько тревожно.



Защитники



Игровая модель Анвара Гатиятулина основана на крепкой обороне. Поэтому и подбор защитников соответствующий: Артем Бородкин, белорус Владимир Денисов, опытные Кирилл Кольцов и Александр Шинин, Алексей Петров и Николай Белов. Примечательно, что челябинцы смогли отработать свои защитные наработки в противостояниях с магнитогорским «Металлургом», пропустив всего одну шайбу в двух матчах с самым принципиальным соперником и географическим соседом. «Засушили» «трактористы» игру с «Северсталью», и лишь в противостоянии с ЦСКА им трижды пришлось вынимать шайбу из собственных ворот.



У «Барыса» проблемы с защитниками обнажаются чуть ли не в каждой встрече. Несмотря на наличие в составе Кевина Даллмэна и Кэма Баркера, Максима Семенова и Романа Савченко, именно оборона на данный момент — главная проблема «Барыса». Шутка ли: среди всех участников плей-офф лишь «Салават Юлаев» пропустил больше казахстанской дружины — 174 шайбы. У «Барыса» — 167. Вот и получается, что главное оружие в плей-офф — это скорее, слабость, астанчан.



Атака



Куда лучше обстоят у них дела с нападении. На Востоке менее результативны «Адмирал» (147 шайб), «Куньлунь» (139) и «Трактор» (130 шайб). «Барыс» в регулярном чемпионате наколотил 151 шайбу, из них 61 взятие ворот — в активе североамериканской тройки Бойда. Можно в очередной раз говорить о чрезмерной зависимости от ББД, но, с другой стороны, если «Магнитку» тащит звено Коваржа, а СКА — Шипачева, то наличие ударного звена — это, скорее, даже плюс. Другой вопрос — насколько серьезна травма Брэндона Боченски, полученная в игре с «Кузней»? Найдут ли тренеры замену, и как изменятся остальные звенья? Если восстановится Боченски, то «Барыс» получит небольшое преимущество в атаке.



У «Трактора» есть опытнейшие центровые и кубковые бойцы в лице Дмитрия Пестунова и Иржи Новотны. Помимо Максима Якуцени и Пола Щехуры, Анвар Гатиятулин может рассчитывать на молодых Артема Севанькаева, Артема Пеньковского, технаря Алексея Кручинина и на сыгранную связку Юрий Петров — Александр Черников. Отсутствие ударной тройки нападения компенсируется ровными звеньями, каждая из которых может как угрожать воротам соперника, так и помочь в обороне.



В целом, если рассматривать противостояние «Трактора» и «Барыса» с точки зрения игры в обороне и наличия исполнителей в этой линии, то челябинцы имеют свои сильные козыри в виде вратарской бригады и опытных мастеров. А вот в атаке больший потенциал у «Барыса», из чего необходимо выжимать максимум.