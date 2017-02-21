Алексей Анисимов: Хотим установить две камеры на штанги
Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях трактовок правил перед началом Кубка Гагарина.
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«Наши арбитры должны весь сезон отработать стабильно хорошо. Иначе не останутся на плей-офф», — начал семинар Анисимов. — На встрече с судьями и клубами акцентировали внимание на запросах тренеров, взятии ворот в различных ситуациях и «тачдаунах» (взятие ворот при большом количестве игроков на пятачке, в том числе и во вратарской зоне. — Прим «СЭ»).
Перед стартом второго этапа глава судейского корпуса лиги собрал журналистов и комментаторов на третий за три дня семинар. Александр Хаванов, Дмитрий Федоров, Александр Фомичев и Кирилл Корнилов ответственно подошли к делу и засыпали спикера вопросами. Каждый понимает — в
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕЦЕДЕНТЫ
Основным изменением в преддверии кубковых баталий стало использование системы «видеогол» и работа соответствующего судьи. Теперь в случаях спорного взятия ворот главный арбитр сможет посоветоваться с коллегой из комнаты видеоповторов в Москве. Решение по эпизоду останется за первым.
«Хоккей стал более атлетичным, — заявил Анисимов. — Игроков заставляют лезть на ворота, голы все чаще затаскивают с “мясом”. Мы их называем “тачдаунами”. При вынесении вердикта надо понимать, какой момент был прежде — точный бросок или контакт с вратарем. Порой голкиперы инициируют столкновение с соперником. Надо фиксировать такие моменты и понимать, кто пошел на контакт, и было ли у полевого игрока время, чтобы избежать атаки».
Постоянный эксперт «СЭ» Александр Хаванов затронул прецедент с последней дисквалификацией Артема Сергеева, автоматически отстраненного на матч за драку, начатую соперником. «Чисто
«В будущем хотим установить две камеры на штанги, чтобы лучше определять, пересекла ли шайба линию ворота до фиксации ее вратарем. Сейчас решение в таких эпизодах остается на усмотрении арбитра. Раздумываем также о повсеместном показе спорных момента на кубе, но этого пока не планируется», — добавил главный арбитр КХЛ.
ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВИЛ, А НЕ РЕВОЛЮЦИЯ
— Судейский корпус под вашим руководством стремится к детализации правил. Какова окончательная цель?
— Мы пытаемся не стоять на месте, при этом не переписываем правила, а помогаем тренерам разобраться в тонкостях и нюансах, которые происходят не в каждой игре. Необходимо минимизировать элемент случайности и влияние человеческого фактора на результат. В правилах мы совершаем не революцию, а эволюцию. Кардинальных изменений в правилах не будет никогда. С течением времени и развитием прогресса все будет фильтроваться и незначительно изменяться. Правильно ли поступаем — покажет время.
— Что делать с игроками, симулирующими серьезные повреждения, чтобы противник получил более весомый штраф?
— Долго раздумывать над 2+10 или 5+20 после травмы судьям не рекомендую. Конечно, плохо, когда хоккеисты появляется на льду через смену после симулированной травмы. В НХЛ при любом повреждении игрока сразу диагностируют и не выпустят на лед, если без стопроцентной гарантии здоровья.
МОЛОДЫМ СУДЬЯМ НУЖЕН
— Сколько иностранных арбитров работало в лиге в этом сезоне?
— Семь постоянных специалистов и четыре — по программе обмена. В числе последних и немец, который обслуживал одну встречу. Так же и россияне судят в Швеции, Словакии и Германии. Не со всеми иностранцами продлим соглашения. Все решится в ближайший месяц.
— Североамериканцы пополнят судейский корпус в КХЛ в ближайшие годы?
— Они привыкли к другим финансовым условиям. Почти все на долгосрочных контрактах или стремятся в Национальную хоккейную лигу. Дайте
— Как дела у Евгения Ромасько, который с марта 2015 работает в НХЛ?
— Мы на связи с Евгением, и всегда рады позвать его обратно.
— У одного из подающих надежды судьей лиги Ивана Фатеева выдался непростой сезон. Недавно не назначил буллит в матче «Салават» — «Лада» и допускал огрехи в сезоне.
— Перспективный парень, но пока в
— Как продвигаете молодых судей на международную арену?
— Все арбитры у нас на виду, и до сезона мы понимаем их возможности. В IIHF мы постоянно предоставляем информацию, ведь начинающие специалисты не отражены в их рейтинге. Кого отправить на международные соревнования, решают департамент судейства КХЛ и управление судейства ФХР. Учитываем перспективность, возраст, знание английского и другие факторы.
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