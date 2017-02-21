Алексей Анисимов: Хотим установить две камеры на штанги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Наши арбитры должны весь сезон отработать стабильно хорошо. Иначе не останутся на плей-офф», — начал семинар Анисимов. — На встрече с судьями и клубами акцентировали внимание на запросах тренеров, взятии ворот в различных ситуациях и «тачдаунах» (взятие ворот при большом количестве игроков на пятачке, в том числе и во вратарской зоне. — Прим «СЭ»).

Перед стартом второго этапа глава судейского корпуса лиги собрал журналистов и комментаторов на третий за три дня семинар. Александр Хаванов, Дмитрий Федоров, Александр Фомичев и Кирилл Корнилов ответственно подошли к делу и засыпали спикера вопросами. Каждый понимает — в плей-офф нет места для ошибок в эфире. На это обратил внимание и сам Анисимов.

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Основным изменением в преддверии кубковых баталий стало использование системы «видеогол» и работа соответствующего судьи. Теперь в случаях спорного взятия ворот главный арбитр сможет посоветоваться с коллегой из комнаты видеоповторов в Москве. Решение по эпизоду останется за первым. Клуб-хозяин матча больше не организует встречу арбитров перед играми.

«Хоккей стал более атлетичным, — заявил Анисимов. — Игроков заставляют лезть на ворота, голы все чаще затаскивают с “мясом”. Мы их называем “тачдаунами”. При вынесении вердикта надо понимать, какой момент был прежде — точный бросок или контакт с вратарем. Порой голкиперы инициируют столкновение с соперником. Надо фиксировать такие моменты и понимать, кто пошел на контакт, и было ли у полевого игрока время, чтобы избежать атаки».

Постоянный эксперт «СЭ» Александр Хаванов затронул прецедент с последней дисквалификацией Артема Сергеева, автоматически отстраненного на матч за драку, начатую соперником. «Чисто по-человечески все понятно, — отметил Анисимов. — Теперь проработаем и согласуем это с правилами. Многие дисквалификации перед плей-офф сгорают».

«В будущем хотим установить две камеры на штанги, чтобы лучше определять, пересекла ли шайба линию ворота до фиксации ее вратарем. Сейчас решение в таких эпизодах остается на усмотрении арбитра. Раздумываем также о повсеместном показе спорных момента на кубе, но этого пока не планируется», — добавил главный арбитр КХЛ.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВИЛ, А НЕ РЕВОЛЮЦИЯ

— Судейский корпус под вашим руководством стремится к детализации правил. Какова окончательная цель?

— Мы пытаемся не стоять на месте, при этом не переписываем правила, а помогаем тренерам разобраться в тонкостях и нюансах, которые происходят не в каждой игре. Необходимо минимизировать элемент случайности и влияние человеческого фактора на результат. В правилах мы совершаем не революцию, а эволюцию. Кардинальных изменений в правилах не будет никогда. С течением времени и развитием прогресса все будет фильтроваться и незначительно изменяться. Правильно ли поступаем — покажет время.

— Что делать с игроками, симулирующими серьезные повреждения, чтобы противник получил более весомый штраф?

— Долго раздумывать над 2+10 или 5+20 после травмы судьям не рекомендую. Конечно, плохо, когда хоккеисты появляется на льду через смену после симулированной травмы. В НХЛ при любом повреждении игрока сразу диагностируют и не выпустят на лед, если без стопроцентной гарантии здоровья.

МОЛОДЫМ СУДЬЯМ НУЖЕН ГОД-ДВА

— Сколько иностранных арбитров работало в лиге в этом сезоне?

— Семь постоянных специалистов и четыре — по программе обмена. В числе последних и немец, который обслуживал одну встречу. Так же и россияне судят в Швеции, Словакии и Германии. Не со всеми иностранцами продлим соглашения. Все решится в ближайший месяц.

— Североамериканцы пополнят судейский корпус в КХЛ в ближайшие годы?

— Они привыкли к другим финансовым условиям. Почти все на долгосрочных контрактах или стремятся в Национальную хоккейную лигу. Дайте год-два, чтобы вырастить наших судей. Это проще и дешевле.

— Как дела у Евгения Ромасько, который с марта 2015 работает в НХЛ?

— Мы на связи с Евгением, и всегда рады позвать его обратно.

— У одного из подающих надежды судьей лиги Ивана Фатеева выдался непростой сезон. Недавно не назначил буллит в матче «Салават» — «Лада» и допускал огрехи в сезоне.

— Перспективный парень, но пока в плей-офф работать не будет. Кстати, он в нашем корпусе «лучший бомбардир» — забил гол, хоть и не засчитанный, и еще отдал пас.

— Как продвигаете молодых судей на международную арену?

— Все арбитры у нас на виду, и до сезона мы понимаем их возможности. В IIHF мы постоянно предоставляем информацию, ведь начинающие специалисты не отражены в их рейтинге. Кого отправить на международные соревнования, решают департамент судейства КХЛ и управление судейства ФХР. Учитываем перспективность, возраст, знание английского и другие факторы.