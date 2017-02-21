Вратарь ЦСКА Сорокин сыграет в 1-м матче плей-офф КХЛ с «Йокеритом»
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота московского ЦСКА в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом», а форвард армейцев Дмитрий Кугрышев не примет участие в игре.
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Сорокин в регулярном чемпионате провел 39 матчей, в которых одержал 25 побед, при коэффициенте надежности 1,61 и 92,9% отраженных бросков.
Кугрышев стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА в «регулярке», набрав 25 (12 шайб + 13 передач) очков в 52 играх.
Первый матч серии между ЦСКА и «Йокеритом» пройдет во вторник в Москве.
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