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21 февраля 2017, 19:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь ЦСКА Сорокин сыграет в 1-м матче плей-офф КХЛ с «Йокеритом»

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота московского ЦСКА в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом», а форвард армейцев Дмитрий Кугрышев не примет участие в игре.

Голкипер Илья <span class=error>Сорокин</span> будет защищать ворота московского ЦСКА в первом матче серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) с финским <span class=error>Йокеритом</span> а форвард армейцев Дмитрий <span class=error>Кугрышев</span> не примет участие в игре. Увеличить
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Сорокин в регулярном чемпионате провел 39 матчей, в которых одержал 25 побед, при коэффициенте надежности 1,61 и 92,9% отраженных бросков.

Кугрышев стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА в «регулярке», набрав 25 (12 шайб + 13 передач) очков в 52 играх.

Первый матч серии между ЦСКА и «Йокеритом» пройдет во вторник в Москве.

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Агент: Вопрос о переходе Капризова в ХК ЦСКА решится на уровне руководства клубов

Агент: Вопрос о переходе Капризова в ХК ЦСКА решится на уровне руководства клубов

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о переходе нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Кирилла Капризова в ЦСКА будет решен на уровне руководителей обоих клубов. Такое мнение ТАСС высказал агент хоккеиста Алексей Дементьев.
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