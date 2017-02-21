Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28854148/
21 февраля 2017, 19:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА и «Витязь» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и подольский «Витязь» назвали составы на первый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Петербургский <span class=error>СКА</span> и подольский Витязь назвали составы на первый матч первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Кубка <span class=error>Гагарина</span> который пройдёт в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> сообщает корреспондент Чемпионата Дарья Тубольцева. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Начало встречи — в 19:30 мск.

СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Барабанов;
Хохлачёв — Коскиранта — Каблуков.

«Витязь»:
Сятери (Сапрыкин);
Головков — Семёнов, Макеев — Никулин — Афиногенов;
Катичев — Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;
Лукин — Гимаев, Выглазов — Горак — Чернов;
Воронков, Джиошвили, Панков — Яценко — Швец-Роговой.

Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»