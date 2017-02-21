СКА и «Витязь» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге
Петербургский СКА и подольский «Витязь» назвали составы на первый матч первого раунда
плей-офф Кубка Гагарина, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Начало встречи — в 19:30 мск.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Барабанов;
Хохлачёв — Коскиранта — Каблуков.
«Витязь»:
Сятери (Сапрыкин);
Головков — Семёнов, Макеев — Никулин — Афиногенов;
Катичев — Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;
Лукин — Гимаев, Выглазов — Горак — Чернов;
Воронков, Джиошвили, Панков — Яценко —
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