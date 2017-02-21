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21 февраля 2017, 18:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Вопрос о переходе Капризова в ХК ЦСКА решится на уровне руководства клубов

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о переходе нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Кирилла Капризова в ЦСКА будет решен на уровне руководителей обоих клубов. Такое мнение ТАСС высказал агент хоккеиста Алексей Дементьев.

По мнению Алексея Дементьева смена клуба не должна глубоко повлиять на игру форварда. Увеличить
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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что Капризов ближайшим летом перейдет в ЦСКА.

«У Кирилла Капризова контракт до окончания сезона-2017/18, и в рамках регламента и подписанного договора он может быть обменен в любой другой клуб КХЛ, — сказал Дементьев. — Если есть информация о переговорах, то она доступна исключительно руководителям клубов. А нас проинформируют об их решении».

По мнению агента, смена клуба не должна глубоко повлиять на игру Капризова. «Я всегда отношусь к переходам игроков как к определенному степени стрессу, который не так просто осознать. С другой стороны, Кирилл находится в том возрасте, когда у него еще нет семьи и нет необходимости, например, менять школу для детей. Поэтому такой стресс может быть связан только с новым местом, отношениями, людьми, командой», — подчеркнул он.

Капризов был задрафтован два года назад клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером. Ранее обсуждалось, что игрок этим летом может перейти в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). «От нас такой информации не исходило, и все остальное является домыслами. У Кирилла контракт, повторюсь, до 30 апреля 2018 года», — отметил агент.

Капризов является двукратным призером молодежного чемпионата мира. На последнем молодежном первенстве мира форвард стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим нападающим турнира. В составе национальной сборной России Капризов дебютировал на Шведских хоккейных играх, сделав хет-трик в матче с хозяевами этапа Евротура, и став победителем как самого турнира, так и общего зачета Евротура.

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