Игорь Есмантович: Капризов в ЦСКА? Может, он соберет вещи и уедет в Америку после сезона

Ранее «СЭ» сообщал, что клубы договорились о переходе игрока летом. Капризов стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (12 (9+3) очков в 7 матчах), а в начале февраля успешно дебютировал за взрослую сборную на Шведских играх, оформив хет-трик в матче против хозяев турнира. В нынешнем сезоне Кирилл провел за уфимский клуб 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка.

— Пока я не готов говорить о Кирилле Капризове, — сказал Есмантович. — Не время сейчас. Рано еще говорить о следующем сезоне. Давайте хотя бы плей-офф начнем. У него контракт с другим клубом. Переходы закрылись 24 декабря. Кто знает, куда он перейдет после сезона. Соберет вещи — и уедет в Америку. Да, у нас есть договоренность с НХЛ, но она не подписана и не зарегистрирована. Он соберется — и уедет. Скандал между лигами — и все. И будет воевать там, в Америке, как это делали в 1980-х. Не надо опережать события. (Игорь ЕРОНКО).