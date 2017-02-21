Игорь Есмантович: Капризов в ЦСКА? Может, он соберет вещи и уедет в Америку после сезона
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что на данный момент рано говорить о переходе форварда «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова в армейский клуб.
Ранее «СЭ» сообщал, что клубы договорились о переходе игрока летом. Капризов стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (12 (9+3) очков в 7 матчах), а в начале февраля успешно дебютировал за взрослую сборную на Шведских играх, оформив
— Пока я не готов говорить о Кирилле Капризове, — сказал Есмантович. — Не время сейчас. Рано еще говорить о следующем сезоне. Давайте хотя бы
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