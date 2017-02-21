Армейская фарм-лига. Что значит переход Капризова в ЦСКА

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Принципиальная договоренность о трансфере уже достигнута: по нашим данным, это стало возможным в том числе благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов. Компания «Роснефть», которая финансирует московскую команду, в октябре 2016 года приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» — спонсора «Салавата Юлаева». Капризов: юниор, который покорил Россию.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ

Такого трансфера в КХЛ еще не было. Никогда.

Радулов в звании главной звезды лиги переходил в ЦСКА — но он был ограниченно свободным агентом и хотел сменить обстановку, заодно получив солидный многомиллионный контракт.

Торесен, Яшин, Кольцов, как и иные фигуранты многих других внутрироссийских трансферов СКА — они и вовсе были неограниченно свободными агентами и сами выбирали, где им продолжить карьеру. А вот обмены игроков с действующим контрактом….

Да, был Тарасенко, был Гусев, был Панарин — но каждый раз на месте «жертвы», теряющей хоккеиста, оказывался либо клуб-аутсайдер, либо середняк. Теперь же все иначе.

В прошлом году «Салават Юлаев» выменял Кирилла Капризова из новокузнецкого «Металлурга» за приличные деньги — 80 миллионов рублей. Сейчас же в роли «Кузни», ставшей уже почти нарицательным выражением российского хоккея, выступают как раз представители Башкортостана.

Только представьте: команда, которая несколько лет была богатейшим и самым звездным клубом сначала суперлиги, а затем КХЛ, отдает одному из главных конкурентов (и не важно, что ЦСКА играет в другой конференции) сильнейшего российского юниора, который в следующем сезоне потенциально может стать лучшим игроком всей лиги. Отдает, хотя у Капризова на руках действующий контракт с «Салаватом Юлаевым» до апреля 2018 года. После которого, можно не сомневаться, он отправится в «Миннесоту».

Нет, один похожий прецедент, когда топ-клуб уступил другому гранду своего ярчайшего молодого игрока, конечно, был — трансферную сагу Валерия Ничушкина, «Трактора» и московского «Динамо» вы прекрасно помните. Но тогда о челябинском таланте говорили, вероятно, больше, чем он заслуживал — рекорды для игроков молодежной сборной, в отличие от Капризова, он не переписывал, да и был для финалиста Кубка Гагарина джокером, но никак не лидером команды. А за «Динамо» Ничушкин так и не сыграл, разорвав контракт с бело-голубыми и в 18 лет уехав в «Даллас».

В гонке вооружений, ставшей ключевой в борьбе фаворитов Кубка Гагарина, остались всего две команды — армейские. Год за годом остальные потихоньку отваливались, предпочитая обходиться теми объедками, что остаются на барском столе после пиршества. И даже лучшая команда Восточной конференции «Магнитка», вовремя выхватившая на рынке Мозякина, Кошечкина и Зарипова, благоразумно ушла в тень с поля боя, довольствуясь тем, что есть.

«Металлург» напоминает футбольный «Атлетико», который, несмотря на вполне адекватные расходы, много лет достойно борется с двумя монстрами своего чемпионата. Как в «регулярном чемпионате» (испанском), так и «плей-офф» (Лиге чемпионов). Но что будет с «Магниткой», когда ветераны все-таки отправятся на покой? И уральцы станут командой второго эшелона?

Да, можно сказать, что испанская ла лига и при громадном расслоении клубов популярна и интересна. Но у нас не европейский футбол, который популярен во всем мире, и где выступают звезды планетарного масштаба. С другой стороны, КХЛ — уже давно и не суперлига, где трансферный беспредел был событием настолько же рядовым, как голы Сергея Мозякина. Лига с момента ее создания во всем стремилась походить на НХЛ, пусть иногда и декларировала, что идет своим путем. И во многом преуспела. Кроме главного — вместо рая хоккейного социализма неравенство достигло апогея, превратившись в олигархию, где вместо семи-восьми богатеев, хоть как-то сдерживавших друг друга на рынке, осталось всего двое.

Помните забавную и одновременно печальную историю чемпионата ГДР по хоккею? С 1969 года в немецкой Оберлиге выступало всего две команды — «Динамо» (Берлин) и «Динамо» (Вайсвассер). Они играли то по шесть, то по двенадцать матчей за сезон, то проводили по три-четыре серии до трех побед в течение года. Неужели чемпионат КХЛ, с его 29 командами и девятью сотнями матчей, может полностью растерять свое значение и деградировать до одной, пусть даже красивой и интригующей дуэли?

Глупо было бы обвинять в данной ситуации сами армейские клубы, трансферная политика которых вызывает недовольство болельщиков региональных команд. У них есть возможности — они ими пользуются. История циклична: когда-то и «Северсталь» «обирала» тот же СКА, а «Салават Юлаев» устраивал массовые закупки, которые новым хозяевам жизни и не снились. Круговорот денежных средств в российском хоккее, которые обеспечивают благополучие клубов, очень хаотичен и непредсказуем. Кто знает, что будет с ЦСКА, «Ак Барсом», «Кузней» лет через семь-восемь? Я предсказать не возьмусь.

От КХЛ уже бессмысленно требовать справедливости, которую за океаном обеспечивают драфт, потолок зарплат и многие другие рычаги воздействия на клубы. Принцип равных возможностей, о котором частенько говорилось в первые годы существования лиги, приказал долго жить. А после трансфера Капризова в ЦСКА, который с вероятностью, близкой к ста процентам, ждет нас в ближайшие месяцы, должен утвердиться новый «континентальный» порядок в виде армейской фарм-лиги.

Не все мечты сбываются. Красивая сказка о крутом чемпионате, который догонит НХЛ, окончательно уходит в небытие.