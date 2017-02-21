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21 февраля 2017, 17:41 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Капризов перейдет в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилл Капризов в межсезонье перейдет в ЦСКА.

Как стало известно СЭ нападающий <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> и сборной России Кирилл Капризов в межсезонье перейдет в ЦСКА. Увеличить
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Принципиальная договоренность о трансфере уже достигнута: по нашим данным, это стало возможным в том числе благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов. Компания «Роснефть», которая финансирует московскую команду, в октябре 2016 года приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» — спонсора «Салавата Юлаева».

Отметим, что 19-летний форвард стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (12 (9+3) очков в 7 матчах), а в начале февраля успешно дебютировал за взрослую сборную на Шведских играх, оформив хет-трик в матче против хозяев турнира. Капризов перешел в «Салават Юлаев» летом прошлого года за денежную компенсацию, которая, по данным «СЭ», составила около 80 миллионов рублей. В нынешнем сезоне Кирилл провел за уфимский клуб 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка.

Напомним, что за океаном Капризов был задрафтован в 2015 году «Миннесотой» под общим 135-м номером, а действующий контракт хоккеиста с «Салаватом Юлаевым» заканчивается в апреле 2018 года. (Отдел хоккея).

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