Капризов перейдет в ЦСКА
Как стало известно «СЭ», нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилл Капризов в межсезонье перейдет в ЦСКА.
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Принципиальная договоренность о трансфере уже достигнута: по нашим данным, это стало возможным в том числе благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов. Компания «Роснефть», которая финансирует московскую команду, в октябре 2016 года приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» — спонсора «Салавата Юлаева».
Отметим, что 19-летний форвард стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (12 (9+3) очков в 7 матчах), а в начале февраля успешно дебютировал за взрослую сборную на Шведских играх, оформив
Напомним, что за океаном Капризов был задрафтован в 2015 году «Миннесотой» под общим 135-м номером, а действующий контракт хоккеиста с «Салаватом Юлаевым» заканчивается в апреле 2018 года. (Отдел хоккея).
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