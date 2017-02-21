ПХК ЦСКА согласовал со Светлаковым и Кошелевым новые контракты до 2020 года
Московский хоккейный клуб ЦСКА договорился с нападающими Андреем Светлаковым и Семеном Кошелевым о продлении контрактов до 2020 года, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Светлаков, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года, играет за основу ЦСКА с 2015 года. В текущем сезоне 20-летний форвард, привлекавшийся на все три этапа Евротура в сборную России, набрал 16 очков (4 гола и 12 результативных передач) в 37 матчах. 21-летний Кошелев, также играющий за основу ЦСКА с 2015 года, набрал 15 очков (4+11) в 27 играх.
«Хоккейный клуб ЦСКА договорился о продлении контрактов с форвардами Андреем Светлаковым и Семеном Кошелевым до 2020 года», — сообщил источник агентства.
ЦСКА в первом раунде
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