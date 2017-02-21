ПХК ЦСКА согласовал со Светлаковым и Кошелевым новые контракты до 2020 года

Светлаков, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года, играет за основу ЦСКА с 2015 года. В текущем сезоне 20-летний форвард, привлекавшийся на все три этапа Евротура в сборную России, набрал 16 очков (4 гола и 12 результативных передач) в 37 матчах. 21-летний Кошелев, также играющий за основу ЦСКА с 2015 года, набрал 15 очков (4+11) в 27 играх.

«Хоккейный клуб ЦСКА договорился о продлении контрактов с форвардами Андреем Светлаковым и Семеном Кошелевым до 2020 года», — сообщил источник агентства.