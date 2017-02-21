Евгений Губарев: Агент просил отпустить Францоуза в НХЛ. Однозначно нет
Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев заявил, что заблокировал уход голкипера Павла Францоуза в НХЛ, а также отметил, что к следующему сезону состав обновится.
Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на четвертом месте на «Востоке» и в
— Нельзя не отметить, что Кручинин и Францоуз резко прибавили. Их сложно будет удержать в команде?
— У обоих контракты до апреля 2018 года, — цитирует сайт «Трактора» Губарева. — Что касается, Францоуза, звонил его агент, просил отпустить в НХЛ. Однозначно нет! По Кручинину было много звонков в дедлайн, но мы всем отказали. На следующий сезон мы его точно отвоюем.
— В межсезонье команда сильно изменится?
— Состав, конечно, обновится, но не сильно. Костяк останется.
— В прошлом сезоне «Трактор» тоже планировал сохранить всех, но в итоге летом пережил серьезную перестройку. Вы о
— Я тогда не отвечал за селекцию, иначе мы бы многих еще в декабре подписали. Жалко, что ушли Попов с Глинкиным, Рыбаков и Кокуев. Но, может быть, они нам помогут в будущем. Все вчетвером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter