Посещаемость КХЛ. Кто тянет лигу вниз, а на кого нужно равняться?
Средняя посещаемость игр регулярного чемпионата КХЛ снижается второй год подряд. Разбираемся, в чём причина падения зрительского интереса.
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В нынешнем сезоне средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ по официальным протоколам лиги составила 6124 человека. Снижение по сравнению с сезоном-2014/15 составило 298 человек, или 4,6%. В прошлом сезоне в среднем на каждом матче присутствовало 6300 зрителей. Проанализируем зрительский интерес за последние сезоны: в каких городах не достать билета, а в каких не найти на арене зрителей.
Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ:
Сезон-2008/09 — 5117
Сезон-2009/10 — 5536
Сезон-2010/11 — 5793
Сезон-2011/12 — 5914
Сезон-2012/13 — 6105
Сезон-2013/14 — 6080
Сезон-2014/15 — 6423
Сезон-2015/16 — 6301
Сезон-2016/17 — 6124.
Рекорд двухлетней давности: дерзкие дебютанты, скачок «Ак Барса»
На протяжении первых семи сезонов КХЛ посещаемость непрерывно росла, достигнув своего максимума два года назад. Почему же пик пришёлся именно на сезон-2014/15? Приятно удивили себя в тот год новички лиги — финский «Йокерит» в первый же сезон ворвался в тройку лидеров на Западе по посещаемости, собирая на «Хартвалл-Арене» по 10 тысяч зрителей. Чуть скромнее были показатели «Сочи» — на южан в среднем ходило 7,5 тысячи человек. Возвращение в КХЛ «Лады» не прошло незамеченным для хоккейных фанатов из Тольятти. С переездом Зинэтулы Билялетдинова в Казань взлетели показатели и у «Ак Барса» (с 4938 человек в сезоне-2013/14 до 6796).
Средний показатель по лиги достиг рекордной отметки за счёт интереса к командам Западной конференции. «Авангард», являясь лидером на Востоке (8711), в общей таблице посещаемости, занял лишь шестое место, уступив Ярославлю, Братиславе, Хельсинки,
Проблема Востока — маленькие арены
В европейской части России футбол и хоккей долгие годы борются за звание «спорт номер один», а на Востоке победитель известен давно. Климат и условия для тренировок во многих регионах нашей страны не позволяет больше четырёх месяцев в году заниматься спортом на улице. В
Настоящий хоккейный бум царит в Новосибирске. Процент заполняемости ЛДС «Сибирь» составляет 96% (самый высокий показатель в лиги). Необходимость более вместительной и новой арены в этом городе стоит острее, чем в других регионах. Наконец, 2 февраля 2017 года новосибирские власти подписали соглашение о строительстве новой ледовой арены. Стадион на 10−12 тысяч зрителей должен быть построен к 2022 году. А в 2023 году Новосибирск хочет принять молодёжный чемпионат мира по хоккею.
Дальний Восток без ума от хоккея
На протяжении последних лет заполняемость арен в Хабаровске и Владивостоке не опускается ниже 90%. Стадион «Амура» вмещает 7100 зрителей, «Адмирала» — 5500. Настоящий взлёт хабаровский клуб переживал в сезоне-2013/14, когда аншлаги были на каждом матче регулярного чемпионата. Затем начался регресс в посещаемости (с 7023 упала до 5872). В сезоне-2015/16 она выросла до 6972, а в этом составила 6678 зрителей. Для команды, лишь раз в своей истории игравшей в
Арена «Адмирала» существенно меньше, чем у его ближайшего конкурента. Клуб начал выступление в КХЛ с сезона-2013/14 и с тех пор в редкие дни на стадион приходят меньше пяти тысяч человек. На матчи первого раунда
Противоречивый «Куньлунь»
Во многом
20 сентября клуб установил антирекорд по посещаемости. На стадион «Фэйян» в Шанхае на матч против «Нефтехимика» пришли лишь 550 зрителей. Всего в Шанхае «Куньлунь» провёл 17 матчей, средняя посещаемость которых составила 1280 человек. Что неудивительно, ведь в мегаполисе напрочь отсутствовала реклама нового вида спорта.
А теперь посмотрим на число зрителей пекинской арены «Ле Спортс-центр»: 7832, 8300, 8300, 4200, 8000, 2500, 4500, 2000, 4750, 7400, 4200, 2400, 2400. В среднем в Пекине на хоккей ходили 5137 человек. Для города, в котором всерьёз о хоккее заговорили лишь несколько лет назад, цифры вполне приемлемые.
Если отбросить все данные по «Куньлуню» и представить, что китайский клуб в КХЛ так и не появился, то средняя посещаемость матчей в этом сезоне составило бы 6237 человека. Мизерное снижение по сравнению с предыдущим годом
«Медвешчак» появился в КХЛ три года назад и сразу приятно удивил. В сезоне-2013/14 клуб провёл пять домашних матчей на «Арене-Загреб», вмещающей более 15 тыс. зрителей, средний показатель за сезон у загребской команды был равен 7828. А со следующего сезона цифры медленно поползли вниз: 5328, 5252, 4554….
С каждым годом посещаемость рижского «Динамо» падает вместе с результатами команды. «Арена-Рига», где в основном играет команда, вмещает 10 300, однако в этом сезоне она заполнялась меньше, чем на половину. Несколько матчей рижане провели в Лиепае, где больше двух тысяч на игру не приходило. А вот на двух матчах в Таллине стадион был битком. В эстонской столице проживает большое число русских, для которых хоккей — родной вид спорт, вот только команда из Латвии им на постоянной основе вряд ли нужна. А рижскому «Динамо» в любом случае нужно
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ЦСКА: стабильные результаты, падение интереса
Сезон-2014/15 — 4340
Сезон-2015/16 — 4206
Сезон-2016/17 — 3287
Три года подряд московские «армейцы» прокатываются по соперникам в «регулярке» катком и выигрывают кубок Континента. Однако внимания к команде не становится больше. С каждым сезоном посещаемость домашних матчей самого титулованного в отечественной истории клуба падает. Причины — большой город, старая арена и не слишком эффективная работа с болельщиками. Отъезд Александра Радулова в НХЛ в этом году повлёк за собой отток фанатов с арен, как следствие снижение посещаемости на 20% по сравнению с прошлым сезоном.
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