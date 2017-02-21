Анисимов: КХЛ может продлить договоры не со всеми иностранными судьями
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может продлить договоры не со всеми иностранными арбитрами, обслуживающими матчи регулярного чемпионата. Об этом журналистам сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Есть программа обмена, по которой наши арбитры ездят в Германию, Швецию. Мы стараемся взять из Европы лучших судей, которые есть на данный момент, — сказал Анисимов. — На следующий год, наверное, не со всеми иностранными арбитрами я буду продлевать договор. Пофамильно называть их не буду, есть мысли, с кем можно пообщаться. Но на данный момент я живу
В списке судей чемпионата КХЛ значится восемь иностранных арбитров: главные судьи Петер Гебеи (Венгрия), Эдуард Одиньш, Андрис Ансонс (оба — Латвия), Максим Сидоренко (Белоруссия), Антонин Йерабек, Мартин Фране (оба — Чехия), Даниэль Конц (Словакия) и линейный Иван Дедюля (Белоруссия). Еще ряд арбитров приезжали из Европы судить отдельные матчи по обмену.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter