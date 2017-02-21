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21 февраля 2017, 14:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Анисимов: КХЛ может продлить договоры не со всеми иностранными судьями

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может продлить договоры не со всеми иностранными арбитрами, обслуживающими матчи регулярного чемпионата. Об этом журналистам сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

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«Есть программа обмена, по которой наши арбитры ездят в Германию, Швецию. Мы стараемся взять из Европы лучших судей, которые есть на данный момент, — сказал Анисимов. — На следующий год, наверное, не со всеми иностранными арбитрами я буду продлевать договор. Пофамильно называть их не буду, есть мысли, с кем можно пообщаться. Но на данный момент я живу плей-офф и сказать, кого будем приглашать не могу, это вопрос ближайших месяцев».

В списке судей чемпионата КХЛ значится восемь иностранных арбитров: главные судьи Петер Гебеи (Венгрия), Эдуард Одиньш, Андрис Ансонс (оба — Латвия), Максим Сидоренко (Белоруссия), Антонин Йерабек, Мартин Фране (оба — Чехия), Даниэль Конц (Словакия) и линейный Иван Дедюля (Белоруссия). Еще ряд арбитров приезжали из Европы судить отдельные матчи по обмену.

Плей-офф КХЛ стартует 21 февраля матчами между командами Западной конференции.
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