Анисимов: КХЛ может продлить договоры не со всеми иностранными судьями

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Есть программа обмена, по которой наши арбитры ездят в Германию, Швецию. Мы стараемся взять из Европы лучших судей, которые есть на данный момент, — сказал Анисимов. — На следующий год, наверное, не со всеми иностранными арбитрами я буду продлевать договор. Пофамильно называть их не буду, есть мысли, с кем можно пообщаться. Но на данный момент я живу плей-офф и сказать, кого будем приглашать не могу, это вопрос ближайших месяцев».

В списке судей чемпионата КХЛ значится восемь иностранных арбитров: главные судьи Петер Гебеи (Венгрия), Эдуард Одиньш, Андрис Ансонс (оба — Латвия), Максим Сидоренко (Белоруссия), Антонин Йерабек, Мартин Фране (оба — Чехия), Даниэль Конц (Словакия) и линейный Иван Дедюля (Белоруссия). Еще ряд арбитров приезжали из Европы судить отдельные матчи по обмену.