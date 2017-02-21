Вопрос о новом контракте тренера «Лады» Аболса отложен до середины марта

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В регулярном чемпионате КХЛ «Лада» набрала 65 очков в 60 матчах и заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф. Аболс возглавляет команду с сентября 2015 года.

«Итоги сезона пока не были подведены, думаю, более подробная информация появится к середине марта. Сейчас никакой информации по вопросу контракта Аболса нет», — сказал Вдовин.

По словам собеседника ТАСС, тольяттинская команда имела возможности выступить удачнее. «Задача была попасть в плей- офф, но не смогли ее выполнить. Есть объективные причины, которые помещали команде, эти причины останутся внутри. Тем не менее, была возможность выступить удачнее, как я считаю», — сказал Вдовин.

Контракты голкиперов «Лады» Ильи Ежова и Эдгараса Масальскиса истекают в конце апреля. «У нас нет претензий к вратарской линии, они сыграли так, как мы на них надеялись. Насчет контрактов мы пока не разговаривали с ребятами», — отметил Вдовин.