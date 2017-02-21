Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28849911/
21 февраля 2017, 14:16 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вопрос о новом контракте тренера «Лады» Аболса отложен до середины марта

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Будущее главного тренера тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Артиса Аболса прояснится к середине марта. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.

Тольяттинский клуб планирует подвести итоги к середине марта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В регулярном чемпионате КХЛ «Лада» набрала 65 очков в 60 матчах и заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф. Аболс возглавляет команду с сентября 2015 года.

«Итоги сезона пока не были подведены, думаю, более подробная информация появится к середине марта. Сейчас никакой информации по вопросу контракта Аболса нет», — сказал Вдовин.

По словам собеседника ТАСС, тольяттинская команда имела возможности выступить удачнее. «Задача была попасть в плей- офф, но не смогли ее выполнить. Есть объективные причины, которые помещали команде, эти причины останутся внутри. Тем не менее, была возможность выступить удачнее, как я считаю», — сказал Вдовин.

Контракты голкиперов «Лады» Ильи Ежова и Эдгараса Масальскиса истекают в конце апреля. «У нас нет претензий к вратарской линии, они сыграли так, как мы на них надеялись. Насчет контрактов мы пока не разговаривали с ребятами», — отметил Вдовин.

Гендиректор тольяттинского клуба сообщил, что «Лада» перед стартом плей-офф имела предложение по девяти хоккеистам, но не стала устраивать распродажу. «Мы уважаем своих болельщиков и будем бороться до конца в следующем сезоне», — резюмировал он.

Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

Хоккеисты «Лады» вылетят из Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Игроки и тренерский штаб тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» вылетят из аэропорта Риги в Уфу в течение ближайших трех-четырех часов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Бегунья Коробкина не поедет на зимний ЧЕ из-за нежелания выступать под нейтральным флагом

Павел Буре сообщил, что отказался от американского гражданства еще год назад

МОК: перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится до 2022 года