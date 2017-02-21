Крикунов: Серия плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» затянется на 7 матчей
Хоккеистам казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» потребуются все семь матчей для того, чтобы выявить победителя в серии
плей-офф КХЛ, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга Владимир Крикунов.
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» проведут первый матч серии
«Да, “Салават Юлаев” занял в этом году шестое место, но я не стал бы называть явным фаворитом “Ак Барс”, который стал практически вторым. Ведь Уфа выиграла у Казани три матча в чемпионате из четырех, и легко “Ак Барсу” точно не будет. Будет очень тяжело. Но “Ак Барс”
Прошлой весной «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом раунде
«Перестройка “Ак Барса” подходит к концу. Молодежь, которую в прошлом году начал вводить тренерский штаб, уже на ведущих ролях, в
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