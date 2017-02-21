«Ак Барс» и «Салават Юлаев» проведут первый матч серии плей-офф КХЛ в среду, 22 февраля.

«Да, “Салават Юлаев” занял в этом году шестое место, но я не стал бы называть явным фаворитом “Ак Барс”, который стал практически вторым. Ведь Уфа выиграла у Казани три матча в чемпионате из четырех, и легко “Ак Барсу” точно не будет. Будет очень тяжело. Но “Ак Барс” все-таки чуть-чуть посильнее, и на последнем этапе у команды были поражения, так как она уже готовилась к плей-офф. А “Салават Юлаев” бился за право туда попасть. Победы 4−0 не будет. В серии будет семь матчей», — сказал Крикунов по телефону.

Прошлой весной «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом раунде плей-офф со счетом 4−3.