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21 февраля 2017, 13:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Крикунов: Серия плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» затянется на 7 матчей

Хоккеистам казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» потребуются все семь матчей для того, чтобы выявить победителя в серии плей-офф КХЛ, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга Владимир Крикунов.

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» проведут первый матч серии плей-офф КХЛ в среду, 22 февраля.

«Да, “Салават Юлаев” занял в этом году шестое место, но я не стал бы называть явным фаворитом “Ак Барс”, который стал практически вторым. Ведь Уфа выиграла у Казани три матча в чемпионате из четырех, и легко “Ак Барсу” точно не будет. Будет очень тяжело. Но “Ак Барс” все-таки чуть-чуть посильнее, и на последнем этапе у команды были поражения, так как она уже готовилась к плей-офф. А “Салават Юлаев” бился за право туда попасть. Победы 4−0 не будет. В серии будет семь матчей», — сказал Крикунов по телефону.

Прошлой весной «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом раунде плей-офф со счетом 4−3.

«Перестройка “Ак Барса” подходит к концу. Молодежь, которую в прошлом году начал вводить тренерский штаб, уже на ведущих ролях, в какой-то степени определяет результат команды. Команда не такая старая, можно сказать, что молодая. И если серия затянется на семь матчей, им будет по силам вытащить ее», — добавил тренер «Автомобилиста».

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