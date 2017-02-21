Эксперт: «Йокерит» имеет шансы пройти ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ

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ЦСКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина встретится с «Йокеритом». Два стартовых матча пройдут в Москве 21 и 23 февраля.

«Думаю, что на Западе будет интересная битва между ЦСКА и “Йокеритом”. Финская команда очень интересная, хоть в сезоне и не очень удачно выступала. Но в плей-офф все будет по-другому, у них собраны опытные игроки национальной сборной. У них есть шанс побороться и пройти ЦСКА», — сказал Шепелев.

«ЦСКА уже три года подряд выигрывает регулярный чемпионат, в этом году у него побольше шансов уже наконец взять Кубок Гагарина. Все говорят, кто выигрывает “регулярку”, тот не выигрывает Кубок, но это лишь слова. Посмотрим, как все сложится. Есть еще СКА, который тоже является фаворитом», — добавил он.

В прошедшем сезоне ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, однако уступил магнитогорскому «Металлургу» с общим счетом 3−4. В розыгрыше турнира-2014/15 столичная команда остановилась на стадии полуфинала, уступив СКА с таким же счетом.