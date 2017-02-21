Эксперт: «Йокерит» имеет шансы пройти ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Финский клуб «Йокерит» имеет шансы пройти в первом раунде
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА, в команде собраны опытные игроки национальной сборной. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1984 года, известный тренер Сергей Шепелев.
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ЦСКА в первом раунде
«Думаю, что на Западе будет интересная битва между ЦСКА и “Йокеритом”. Финская команда очень интересная, хоть в сезоне и не очень удачно выступала. Но в
«ЦСКА уже три года подряд выигрывает регулярный чемпионат, в этом году у него побольше шансов уже наконец взять Кубок Гагарина. Все говорят, кто выигрывает “регулярку”, тот не выигрывает Кубок, но это лишь слова. Посмотрим, как все сложится. Есть еще СКА, который тоже является фаворитом», — добавил он.
В прошедшем сезоне ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, однако уступил магнитогорскому «Металлургу» с общим счетом 3−4. В розыгрыше турнира-2014/15 столичная команда остановилась на стадии полуфинала, уступив СКА с таким же счетом.
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