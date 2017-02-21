Хоккеисты минского «Динамо» проведут первый выездной матч плей-офф с «Локомотивом»
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня первый выездной матч
плей-офф Кубка Гагарина сезона-2016/2017 Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Накануне подопечные Крэйга Вудкрофта отправились к месту проведения встречи. Тренерский штаб минчан включил в состав 28 хоккеистов: вратари — Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнев; защитники —
Первый поединок в спорткомплексе «Арена-2000-Локомотив» стартует в 19.00. Телеканал «Беларусь 5» начнет трансляцию игры в 18.50. Комментировать встречу будет Владимир Новицкий.
В ходе текущего сезона минское «Динамо» и «Локомотив» встречались дважды. Оба матча состоялись осенью прошлого года. 4 октября «зубры» на своей площадке были сильнее 2:0 (Бэйлен, 8, Клинкхаммер, 60), а 27 октября уступили в гостях 3:6 (Матерухин, 16, 51, Эллисон, 28; Аверин, 7, Локтионов, 20, Козун, 41, Тальбо, 43, Мосалев, 45, 54).
Минское «Динамо» с момента выступления в Континентальной хоккейной лиге в четвертый раз сыграет в
Болельщики минского «Динамо» обеспечат сегодня в Ярославле серьезную поддержку команде. Как сообщили в клубе, на первый матч отправились два автобуса с фанатами, а еще один прибудет в Ярославль на игру 23 февраля.
Второй матч в четвертьфинальной серии до четырех побед «Локомотива» и минского «Динамо» состоится 23 февраля и начнется в 17.00. Две следующие игры пройдут на «Минск-Арене» — 25 февраля (17.00) и 27 февраля (19.30). В случае если выявить победителя в четырех поединках не удастся, проведение матчей запланировано 1 марта в Ярославле, затем, если понадобится, 3 марта команды сыграют в Минске, а 5 марта — снова в Ярославле.
Сегодня состоятся еще три матча первого раунда
Команды Восточной конференции вступят в борьбу за Кубок Гагарина 22 февраля: «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин), «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана).
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