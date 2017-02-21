Хоккеисты минского «Динамо» проведут первый выездной матч плей-офф с «Локомотивом»

Накануне подопечные Крэйга Вудкрофта отправились к месту проведения встречи. Тренерский штаб минчан включил в состав 28 хоккеистов: вратари — Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнев; защитники — Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Никита Мицкевич; нападающие — Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Фредрик Петтерссон, Аарон Палушай, Артур Гаврус, Сергей Костицын.

Первый поединок в спорткомплексе «Арена-2000-Локомотив» стартует в 19.00. Телеканал «Беларусь 5» начнет трансляцию игры в 18.50. Комментировать встречу будет Владимир Новицкий.

В ходе текущего сезона минское «Динамо» и «Локомотив» встречались дважды. Оба матча состоялись осенью прошлого года. 4 октября «зубры» на своей площадке были сильнее 2:0 (Бэйлен, 8, Клинкхаммер, 60), а 27 октября уступили в гостях 3:6 (Матерухин, 16, 51, Эллисон, 28; Аверин, 7, Локтионов, 20, Козун, 41, Тальбо, 43, Мосалев, 45, 54).

Минское «Динамо» с момента выступления в Континентальной хоккейной лиге в четвертый раз сыграет в плей-офф. Ранее белорусская команда в КХЛ принимала участие в решающей стадии в сезонах-2010/2011, 2011/2012 и 2014/2015, но далее первого раунда плей-офф не проходила. В 2011 году в ¼ финала минчане в серии до четырех побед уступили (3:4) как раз сегодняшнему сопернику — ярославскому «Локомотиву».

Болельщики минского «Динамо» обеспечат сегодня в Ярославле серьезную поддержку команде. Как сообщили в клубе, на первый матч отправились два автобуса с фанатами, а еще один прибудет в Ярославль на игру 23 февраля.

Второй матч в четвертьфинальной серии до четырех побед «Локомотива» и минского «Динамо» состоится 23 февраля и начнется в 17.00. Две следующие игры пройдут на «Минск-Арене» — 25 февраля (17.00) и 27 февраля (19.30). В случае если выявить победителя в четырех поединках не удастся, проведение матчей запланировано 1 марта в Ярославле, затем, если понадобится, 3 марта команды сыграют в Минске, а 5 марта — снова в Ярославле.

Сегодня состоятся еще три матча первого раунда плей-офф Западной конференции: СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск), «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки).

Команды Восточной конференции вступят в борьбу за Кубок Гагарина 22 февраля: «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин), «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана).