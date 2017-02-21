Вратарь Колппанен, защитник Лямин и форвард Полыгалов покидают «Нефтехимик»

Команду покинут вратарь Вилле Колппанен, защитники Кирилл Лямин, Максим Березин, Евгений Рясенский и нападающие Константин Макаров, Михаил Жуков и Игорь Полыгалов.

Колппанен в текущем сезоне принял участие в 30 матчах «Нефтехимика», отразил 91,7% бросков. Лямин выходил на лед в 44 матчах, забросил 2 шайбы и сделал 12 результативных передач. Березин в 49 матчах набрал 5 очков (3+2). Рясенский, не игравший с конца ноября из-за травмы, в 30 матчах сделал 8 голевых передач.

Форвард Макаров выходил на лед в 34 играх, забросил 5 шайб и отдал 3 передачи. Жуков начинал сезон в казанском «Ак Барсе», а за «Нефтехимик» успел сыграть всего 6 матчей и сделать две результативные передачи. Статистика Полыгалова — 57 матчей и 26 очков (13+13).