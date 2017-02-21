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21 февраля 2017, 10:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь Колппанен, защитник Лямин и форвард Полыгалов покидают «Нефтехимик»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с семью игроками, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Команду покинут вратарь Вилле Колппанен, защитники Кирилл Лямин, Максим Березин, Евгений Рясенский и нападающие Константин Макаров, Михаил Жуков и Игорь Полыгалов.

Колппанен в текущем сезоне принял участие в 30 матчах «Нефтехимика», отразил 91,7% бросков. Лямин выходил на лед в 44 матчах, забросил 2 шайбы и сделал 12 результативных передач. Березин в 49 матчах набрал 5 очков (3+2). Рясенский, не игравший с конца ноября из-за травмы, в 30 матчах сделал 8 голевых передач.

Форвард Макаров выходил на лед в 34 играх, забросил 5 шайб и отдал 3 передачи. Жуков начинал сезон в казанском «Ак Барсе», а за «Нефтехимик» успел сыграть всего 6 матчей и сделать две результативные передачи. Статистика Полыгалова — 57 матчей и 26 очков (13+13).

«Нефтехимик» по итогам регулярного чемпионата не попал в плей-офф. Клуб стал 10-м на «Востоке» (80 очков).

Нефтехимик
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