Старт плей-офф на Западе. «Торпедо» и Минск начнут с побед

ЦСКА — «Йокерит»

Московские «армейцы» в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат КХЛ и теперь полны решимости добраться до кубка Гагарина. Заслуженные ветераны ЦСКА не устают говорить о несправедливости определения чемпиона России по итогам плей-офф, поэтому у хоккеистов Квартальнова есть дополнительная мотивация доказать, что они сильнейшие не только на длинной дистанции, но и на коротком отрезке.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 21.02.2017, 19:30 -:- ЦСКА Йокерит

Первым соперником «армейцев» станет финский «Йокерит», который провёл худшую для себя в КХЛ «регулярку» и лишь в последних играх оформил выход в плей-офф. Впрочем, в стане «джокеров» не унывают, уповая на удачную статистику игр против ЦСКА в минувшем чемпионате. Нет сомнения, что подопечные Юкки Ялонена будут более раскрепощены, чем соперник, на которого, особенно в стартовой игре серии, будут давить трибуны и огромное желание победить. Но «армейцам» не привыкать к постоянному давлению, ведь максималист Квартальнов требует от своих игроков выкладываться на сто процентов буквально в каждом матче.



Наш прогноз: «Йокерит» не выдержит натиска хозяев площадки, ЦСКА откроет счёт в серии.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 21.02.2017, 19:30 -:- СКА Витязь

СКА — «Витязь»

Прогноз не только на первый матч этой серии, но и на её исход в целом представляется очевидным. СКА ураганом прошёл регулярный чемпионат, немного притормозив, возможно умышленно, только в концовке. Глубина и качество состава, амбиции руководства, фигура главного тренера — всё недвусмысленно указывает на глобальную цель питерского клуба. «Витязь», который провёл достойный сезон и впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ, вряд ли кем-то всерьёз расценивается как мало-мальски значимое препятствие на пути СКА к кубку. Да и самих подопечных Валерия Белова неосознанно будет расслаблять мысль о том, что главная цель сезона уже достигнута. Вполне возможно, что при домашних трибунах «Витязь» сможет создать СКА некоторые проблемы, но в серьёзное сопротивление подольчан в Санкт-Петербурге верится с трудом.

Наш прогноз: СКА разгромит «Витязь» в первом матче серии.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 21.02.2017, 19:30 -:- ХК Динамо Торпедо НН

«Динамо» (Москва) — «Торпедо»

Нет сомнения, что серия между динамовцами и «Торпедо» с первой игры получится очень упорной. В этом противостоянии нет фаворита, так как составы команд равны по классу, да и по дистанции регулярного чемпионата соперники двигались в унисон, немного разойдясь лишь на финише. Сергей Орешкин смог подвести бело-голубых к решающим играм в оптимальном состоянии, оставив кризис в октябре-ноябре. А в том, что Петерис Скудра выжмет всё из своих игроков в плей-офф, никто даже не сомневается. Статус хозяев площадки обяжет «Динамо» в первой игре серии действовать активно, а нижегородцы с удовольствием сыграют вторым номером. Но по ходу игры в зависимости от счёта команды могут легко поменяться ролями. В матче равных команд всё решат мелочи и удача.



Наш прогноз: в первой игре серии судьба улыбнётся «Торпедо».

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 21.02.2017, 19:00 -:- Локомотив Динамо Мн