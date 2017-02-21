Старт плей-офф на Западе. «Торпедо» и Минск начнут с побед
«Армейские» коллективы одержат домашние победы, «Торпедо» и минское «Динамо» откроют счёт серий в гостях — в превью первого дня
плей-офф.
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ЦСКА — «Йокерит»
Московские «армейцы» в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат КХЛ и теперь полны решимости добраться до кубка Гагарина. Заслуженные ветераны ЦСКА не устают говорить о несправедливости определения чемпиона России по итогам
Первым соперником «армейцев» станет финский «Йокерит», который провёл худшую для себя в КХЛ «регулярку» и лишь в последних играх оформил выход в
Наш прогноз: «Йокерит» не выдержит натиска хозяев площадки, ЦСКА откроет счёт в серии.
СКА — «Витязь»
Прогноз не только на первый матч этой серии, но и на её исход в целом представляется очевидным. СКА ураганом прошёл регулярный чемпионат, немного притормозив, возможно умышленно, только в концовке. Глубина и качество состава, амбиции руководства, фигура главного тренера — всё недвусмысленно указывает на глобальную цель питерского клуба. «Витязь», который провёл достойный сезон и впервые в истории вышел в
Наш прогноз: СКА разгромит «Витязь» в первом матче серии.
«Динамо» (Москва) — «Торпедо»
Нет сомнения, что серия между динамовцами и «Торпедо» с первой игры получится очень упорной. В этом противостоянии нет фаворита, так как составы команд равны по классу, да и по дистанции регулярного чемпионата соперники двигались в унисон, немного разойдясь лишь на финише. Сергей Орешкин смог подвести
Наш прогноз: в первой игре серии судьба улыбнётся «Торпедо».
«Локомотив» — «Динамо» (Минск)
Ярославцы в последний момент уступили третье место на Западе московскому «Динамо» и вышли на минский клуб.
Наш прогноз: «Динамо» выдержит стартовый штурм соперника, а затем добьётся победы.
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