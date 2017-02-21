Тренер «Трактора» назвал главную опасность со стороны «Барыса»
Ассистент главного тренера челябинского «Трактора» Виталий Ячменев рассказал о подготовке к первому раунду
плей-офф КХЛ, где им будет противостоять астанинский «Барыс», а также назвал главную опасность со стороны соперника.
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Видимо, что-то случилось...
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— Готовимся тщательно уже несколько дней, как узнали, что нашим соперником стал «Барыс». Думаю, что и они сейчас разбирают нашу игру, готовятся к нам.
— Чем опасен «Барыс»?
— Ни для кого не секрет, что у «Барыса» хорошие легионеры: они много забивают, отличное большинство. Поэтому нам нужно строже сыграть и не хватать глупых удалений.
— Как тренерский штаб воспринял информацию о травме капитана «Барыса» Брэндона Боченски?
— Да никак. Мы готовимся к тому, что он будет играть. Боченски не один играет в команде, поэтому мы готовимся исключительно ко всем. А будет он играть против нас или не будет — это уже не наши проблемы.
— Кто будет первым номером «Трактора» в предстоящих домашних матчах?
— Этот вопрос пока еще не решен. У нас есть еще пара дней, пока думаем над этим. Кого посчитаем сильнее на тот момент, тот и будет начинать серию.
Форвард «Трактора» Алексей Кручинин солидарен с тренером команды, добавив, что в
— В
— Команды дважды встречались в нынешнем сезоне и победили в гостях с одинаковым счетом 4:3. Нам ждать таких же результативных матчей?
— Я даже не знаю про результативность встреч.
Напомним, что серия до четырех побед между «Барысом» и «Трактором» стартует 22 февраля двумя играми в Челябинске.
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