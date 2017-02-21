Тренер «Трактора» назвал главную опасность со стороны «Барыса»

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— Готовимся тщательно уже несколько дней, как узнали, что нашим соперником стал «Барыс». Думаю, что и они сейчас разбирают нашу игру, готовятся к нам.

— Чем опасен «Барыс»?

— Ни для кого не секрет, что у «Барыса» хорошие легионеры: они много забивают, отличное большинство. Поэтому нам нужно строже сыграть и не хватать глупых удалений.

— Как тренерский штаб воспринял информацию о травме капитана «Барыса» Брэндона Боченски?

— Да никак. Мы готовимся к тому, что он будет играть. Боченски не один играет в команде, поэтому мы готовимся исключительно ко всем. А будет он играть против нас или не будет — это уже не наши проблемы.

— Кто будет первым номером «Трактора» в предстоящих домашних матчах?

— Этот вопрос пока еще не решен. У нас есть еще пара дней, пока думаем над этим. Кого посчитаем сильнее на тот момент, тот и будет начинать серию.

Форвард «Трактора» Алексей Кручинин солидарен с тренером команды, добавив, что в плей-офф не бывает удобных соперников и ждет серьезной борьбы.

— В плей-офф уже не бывает удобных или не удобных соперников. «Трактор» и «Барыс» заняли четвертое и пятое места, что говорит о том, что команды равные. У «Барыса» сильные легионеры, хорошие вратари, поэтому будет серьезная серия.

— Команды дважды встречались в нынешнем сезоне и победили в гостях с одинаковым счетом 4:3. Нам ждать таких же результативных матчей?

— Я даже не знаю про результативность встреч. Все-таки регулярный чемпионат это одно, а плей-офф — совсем другое. Насколько я помню, оба матча получились похожими: гости вели в счете, а хозяева догоняли. Это опять же говорит о том, что команды равные и стоит ждать серьезной борьбы, — приводит его слова официальный сайт клуба.

Напомним, что серия до четырех побед между «Барысом» и «Трактором» стартует 22 февраля двумя играми в Челябинске.