Кубок Гагарина. Битва за космос

В течение двух месяцев 16 команд разыграют главный приз российского клубного хоккея, который до сих пор покорялся лишь пяти клубам — «Ак Барсу», «Салавату Юлаеву», московскому «Динамо», магнитогорскому «Металлургу» и СКА. Александр Хаванов. «Удобных соперников в плей-офф не бывает».

Михаил ЗИСЛИС

Ждете сенсаций? Напрасно. Скорее небо упадет на землю, чем Кубок Гагарина выиграет кто-то не из тройки главных фаворитов — СКА, ЦСКА и «Магнитки». Да, любой матч начинается со счета 0:0, и пока даже «Витязь» никуда не вылетел и теоретически может пройти армейцев из Санкт-Петербурга. Но только теоретически — на практике шансы подмосковного клуба превзойти СКА в серии до четырех побед стремятся к нулю.

Времена подвигов «Атлантов», рижских «Динамо», ХК МВД и других «золушек» КХЛ, увы, остались в прошлом. Последняя из их числа — «Сибирь» — сошла с дистанции еще до старта Кубка Гагарина. Сейчас претендентов на роль возмутителя спокойствия по примеру новосибирского клуба днем с огнем не сыскать — неравенство в уровне команд достигло к девятому сезону своего апогея.

Значит ли это, что нас ждет скучный плей-офф? Конечно, нет. Одна только серия самого эмоционального дерби КХЛ, «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», может раскрасить первый раунд даже в том случае, если ни одна из темных лошадок не сподобится на сюрприз. А битвы трех титанов, которые наверняка ждут нас в конце марта и апреля? Матч «Магнитки» и СКА на самом финише чемпионата заверил: если мы увидим их противостояние в плей-офф, зрелище будет первоклассное. Как и в том случае, если на одной из стадий с командами Ильи Воробьева и Олега Знарка встретится чемпион регулярки ЦСКА.

Однако ключевые интриги двух ближайших месяцев в российским хоккее развернутся не только на льду, но и вне его. Еще никогда ранее плей-офф не имел столь колоссального значения в определении судьбы целого ряда генменеджеров, тренеров и хоккеистов, считающихся звездами по меркам КХЛ. На ум сразу приходят несколько очевидных вопросов.

Что будет с «Салаватом Юлаевом» и переживет ли кубковую весну хотя бы один участник дуэта Леонида Вайсфельда и Игоря Захаркина? Что должен сделать Алексей Кудашов, чтобы остаться во главе «Локомотива»? Кто из топ-клубов будет охотиться за ушедшим в отставку из «Сибири» Андреем Скабелкой? Сможет ли в очередной раз удержаться в «Ак Барсе» ранее непотопляемый Зинэтула Билялетдинов? Лишится ли КХЛ Дадонова, Шипачева, Бурдасова и казанского Ткачева, к каждому из которых есть серьезный интерес со стороны клубов НХЛ? Ведь если они уедут, то топ-клубам придется восполнять потери за счет менее состоятельных команд. Там есть кем поживиться: тот же герой шведского этапа Евротура Анатолий Голышев, который явно чувствует себя не в своей тарелке в «Автомобилисте» у Владимира Крикунова. Или раскрывшийся в «Ладе» Никита Филатов — удержать его тольяттинцам будет крайне сложно.

Если посыплются крупные фигуры, то в соответствии с принципом домино придут в движение и остальные механизмы. Открывшиеся вакансии надо будет заполнять теми, кто проявил себя в другом месте. Например, могут пойти на повышение генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский и его коллега из «Адмирала» Ильдар Мухометов.

Относительно спокойно себя чувствуют только клубы, для которых сам выход в плей-офф стал главным праздником в году, а также СКА и «Магнитка». А вот в стане третьего фаворита плей-офф — ЦСКА — сложилась крайне любопытная ситуация. Месяц назад знающие люди уверяли, что главного тренера москвичей Дмитрия Квартальнова на его должности оставит только выход в финал Кубка Гагарина. Внутри клуба существуют определенные силы, которые хотят видеть у руля команды Вячеслава Быкова. Такая рокировка потенциально может стать ходом с козырей.

Да, армейцы подходят к плей-офф в статусе одного из главных претендентов на победу, активно комплектуют команду на следующий сезон и не должны слишком сильно переживать за будущее. А президент клуба Игорь Есмантович даже заявил, что соглашение с Квартальновым продлено до 2019 года. Однако в российских условиях это гарантирует только одну вещь — у тренера будет «золотой парашют», а вот от увольнения в случае невыполнения задачи может не спасти и действующий контракт. Как вам такая интрига?

И это только один из десятков сюжетов, готовых закрутиться во время плей-офф. Кубок Гагарина обещает быть захватывающим вдвойне — как в плане чисто игровых моментов, так и того, что творится в кулуарах российского клубного хоккея. Пропустить такое нельзя!

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ЗАПАД

ЦСКА (1) — ЙОКЕРИТ (8)

СКА (2) — ВИТЯЗЬ (7)

ДИНАМО М (3) — ТОРПЕДО (6)

ЛОКОМОТИВ (4) — ДИНАМО Мн (5)

Матчи пройдут 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3 и 5 марта (начиная с пятого матча — если потребуется)

ВОСТОК

МЕТАЛЛУРГ Мг (1) — КУНЬЛУНЬ (8)

АВАНГАРД (2) — АДМИРАЛ (7)

АК БАРС (3) — САЛАВАТ ЮЛАЕВ (6)

ТРАКТОР (4) — БАРЫС (5)

Матчи пройдут 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4 и 6 марта (начиная с пятого матча — если потребуется).