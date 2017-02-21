Кубок Гагарина. Битва за космос
Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
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В течение двух месяцев 16 команд разыграют главный приз российского клубного хоккея, который до сих пор покорялся лишь пяти клубам — «Ак Барсу», «Салавату Юлаеву», московскому «Динамо», магнитогорскому «Металлургу» и СКА. Александр Хаванов. «Удобных соперников в
Михаил ЗИСЛИС
Ждете сенсаций? Напрасно. Скорее небо упадет на землю, чем Кубок Гагарина выиграет
Времена подвигов «Атлантов», рижских «Динамо», ХК МВД и других «золушек» КХЛ, увы, остались в прошлом. Последняя из их числа — «Сибирь» — сошла с дистанции еще до старта Кубка Гагарина. Сейчас претендентов на роль возмутителя спокойствия по примеру новосибирского клуба днем с огнем не сыскать — неравенство в уровне команд достигло к девятому сезону своего апогея.
Значит ли это, что нас ждет скучный
Однако ключевые интриги двух ближайших месяцев в российским хоккее развернутся не только на льду, но и вне его. Еще никогда ранее
Что будет с «Салаватом Юлаевом» и переживет ли кубковую весну хотя бы один участник дуэта Леонида Вайсфельда и Игоря Захаркина? Что должен сделать Алексей Кудашов, чтобы остаться во главе «Локомотива»? Кто из
Если посыплются крупные фигуры, то в соответствии с принципом домино придут в движение и остальные механизмы. Открывшиеся вакансии надо будет заполнять теми, кто проявил себя в другом месте. Например, могут пойти на повышение генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский и его коллега из «Адмирала» Ильдар Мухометов.
Относительно спокойно себя чувствуют только клубы, для которых сам выход в
Да, армейцы подходят к
И это только один из десятков сюжетов, готовых закрутиться во время
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ЗАПАД
ЦСКА (1) — ЙОКЕРИТ (8)
СКА (2) — ВИТЯЗЬ (7)
ДИНАМО М (3) — ТОРПЕДО (6)
ЛОКОМОТИВ (4) — ДИНАМО Мн (5)
Матчи пройдут 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3 и 5 марта (начиная с пятого матча — если потребуется)
ВОСТОК
МЕТАЛЛУРГ Мг (1) — КУНЬЛУНЬ (8)
АВАНГАРД (2) — АДМИРАЛ (7)
АК БАРС (3) — САЛАВАТ ЮЛАЕВ (6)
ТРАКТОР (4) — БАРЫС (5)
Матчи пройдут 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4 и 6 марта (начиная с пятого матча — если потребуется).
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