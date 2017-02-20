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20 февраля 2017, 23:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Разин: Мне банально не хватило времени, чтобы выправить ситуацию в «Югре»

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Андрей Разин подвёл итоги сезона.

Ханты-мансийцы заняли 13-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.

«Когда я пришёл, оставалась треть чемпионата, 20 игр. Я ничего не ломал. Чтобы выправить ситуацию в “Югре”, мне банально не хватило времени. Разбирался, на кого можно положиться больше, а на кого — меньше. Плюс сказались травмы трёх ведущих центральных форвардов: Панова, Курьянова, Горбунова. Это стержневые игроки в клубе. Шесть матчей по разным причинам пропустил основной вратарь Шарыченков. Несделанная виза, вызов в сборную, а в конце ещё и травма. Хочу отметить, что мы на приличный уровень подняли игру в большинстве. Половина шайб была заброшена, когда мы были у руля. Мой контракт на следующий сезон? Все видели, какой ужасной была последняя игра. Никто ни с кем ни о чём не говорил, тишина. Я уехал, а 10 марта будет сбор», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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