В поисках нового вызова. «Сибирь» без Скабелки, «Югра» без Разина

Скабелка официально покинул «Сибирь», Фастовский ищет замену

В понедельник утром «Сибирь» объявила об уходе Андрея Скабелки с поста главного тренера. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.



Генеральный менеджер новосибирцев Кирилл Фастовский отказался называть причины неудачного выступления команды и заявил, что клуб рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера.



«Итоги сезона я ещё не подводил, причин неудачного выступления очень много. Что касается ухода Андрея Скабелки, то вся информация есть на официальном сайте, причин много, почему не получилось, пока не обсуждаем.

Будет принято решение по новому тренеру, несколько кандидатов есть", — заявил Фастовский «Чемпионату».



Отметим, что в услугах Андрея Скабелки заинтересованы три клуба, закончившие минувший регулярный чемпионат в зоне плей-офф. Точно известно, что в качестве возможного продолжения карьеры Скабелки не рассматривается «Адмирал».



Мартемьянов продолжит тренировать «Амур»

Андрей Мартемьянов будет работать главным тренером в «Амуре» и в следующем сезоне, сообщил первый вице-президент Александр Филиппенко.



«Начало сезона оставляло желать лучшего. Если же говорить об окончании чемпионата, то после Нового года команда сыграла достойно. Мы сделали предложение Андрею Мартемьянову и всему тренерскому штабу, они дали согласие на продолжение работы», — сказал Филиппенко «Чемпионату».



По итогам регулярного чемпионата КХЛ хабаровский клуб занял 12-е место, набрав 76 очков.

Перемены в Нижнекамске

«Нефтехимик» в ближайшее время расторгнет контракты с 24-летним финским голкипером Вилле Колппаненом и 31-летним защитником Кириллом Ляминым. Соглашения обоих действуют до 2018 года.



Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, продливший контракт с клубом на следующий год, заявил, что команда возьмёт курс на омоложение состава.



В минувшем сезоне Вилле Колппанен провёл 30 игр. Процент отражённых бросков — 91,7, а коэффициент надёжности — 2,80. Кирилл Лямин провёл 44 матча, забросив две шайбы и отдав 12 голевых передач. Показатель полезности составил «-3».



Также клуб расстанется с 31-летним нападающим Константином Макаровым, 26-летним защитником Максимом Березиным и 30-летним форвардом Игорем Полыгаловым. Соглашения Полыгалова и Макарова рассчитаны до 2018 года, а у Березина контракт до 2019 года.

Войнов не сыграет с «Витязем», серию в воротах СКА начнёт Коскинен

Накануне старта первого раунда плей-офф СКА провёл открытую тренировку в Ледовом дворце. В занятии не принял участия защитник Вячеслав Войнов: 27-летний хоккеист получил травму в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Зато к тренировкам с командой присоединился Сергей Плотников, не игравший из-за повреждения с середины января.



«Войнов играть не будет, первые матчи с “Витязем” пропустит: у него микротравма. Плотников пока тоже готов не на 100 процентов. Что касается вратаря, то Коскинен будет начинать серию», — после занятия заявил тренер СКА Харийс Витолиньш.

Крикунов остаётся в «Автомобилисте»

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс подвёл итоги сезона для команды из Екатеринбурга, а также заявил, что Владимир Крикунов продолжит работу на посту главного тренера клуба.



«Выступление “Автомобилиста” в целом оценим как неудовлетворительное. Люди старались, сколько могли, столько сделали, всё выжали. Будем работать дальше и двигаться в правильном направлении. Результат, конечно, никого не удовлетворил. Но это спорт — есть победы, есть поражения.



Тренером остаётся Крикунов, мы ещё два месяца назад объявили, что он подписал контракт на следующий сезон», — сказал Гросс.



Уральская команда заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 79 очков в 60 матчах.

Разин покинет «Югру»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Югры» Андрей Разин покидает ханты-мансийскую команду.



Разин начинал сезон в «Автомобилисте», но в середине чемпионата был отправлен в отставку. После этого специалист возглавил «Югру», с которой не смог пробиться в плей-офф. Команда закончила регулярный чемпионат на 13-м месте в Восточной конференции, набрав 66 очков. Контракт Разина действует до 30 апреля 2017 года.

Рижское «Динамо» продолжит выступать в КХЛ

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал выступление команды в сезоне-2016/17.



«Конечно, выступление не можем оценить положительно: были хорошие игры, были плохие. В среднем играли достаточно интересно, но не набрали нужного количества очков. Можно сказать философски, что играли лучше, чем показывает наше турнирное положение, но надо смотреть на табло. Детальный анализ будет рассмотрен на совете директоров, к которому мы готовимся, а так положительно нельзя оценивать этот сезон. Пока по тренеру на следующий год рано говорить. Мы продолжим выступление, буду делать всё, чтобы команда была», — рассказал Савицкис.